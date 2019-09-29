الرئيسية | محليات غضب المعلمين يتواصل في محافظات المملكة

وطنا اليوم-عمان: اعتصم المئات من المعلمين في مدينة السلط بمحافظة البلقاء، اليوم الأحد، أمام مجمع النقابات المهنية، احتجاجا على استمرار الحكومة بعدم الاستجابة لمطالبهم.

ورفع المعلمون لافتات كتب "إصلاح التعليم يبدأ بالمعلبم"، و"50% حق مكتسب".

وكان رئيس الوزراء قال خلال مقابلة متلفزة مساء اليوم ان الحكومة قدمت عرضا لزيادة رواتب المعلمين حسب الرتب بمبالغ تتراوح من 24 دينار الى 31 كحد اقصى .

ودخل إضراب المعلمين أسبوعه الرابع على التوالي، عقب فشل جميع المحاولات والمبادرات التي قامت بها الحكومة والتي تقضي بمنح، رتبة المعلم المساعد، علاوة بمقدار 24 دينارا، ورتبة المعلم، 25 دينارا، والمعلم الأول، 28 دينارا، والمعلم الخبير 31 دينارا.

يشار إلى أن نقابة المعلمين قد اعلنت في وقت سابق، أن هذا الاسبوع سيشمل على العديد من الفعاليات وان الاضراب مستمر حتى تتحق كل المطالب .

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