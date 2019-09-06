الرئيسية | محليات معلمو الأردن يواصلون الإضراب ويسخرون من قرار الرزاز

وطنا اليوم-عمان:أعلن نائب نقيب المعلمين ، ناصر النواصرة، مساء السبت، مواصلة الإضراب، الذي بدأ قبل نحو شهر، رغم قرار الحكومة بمنح المعلمين علاوات دون الرجوع للنقابة.

وقال نقيب المعلمين في مؤتمر صحفي، إن العلاوة التي أقرتها الحكومة هي مجرد "فتات"، قائلا على سبيل السخرية إن المعلمين يتبرعون بها إلى الحكومة، لتساهم في سفريات المسؤولين.

وأوضح أن العلاوة التي أقرت لا تزيد يوميا عن 40 قرشا، وهي ما تكفي فقط لوجبة فلافل، مع كوب من الشاي، على حد تعبيره.

ونوه النواصرة إلى أن استمرار الإضراب لا يعني إسقاط الفصل الدراسي، مؤمنا بقدرة المعلمين على تعويض الطلبة عن الأسابيع التي لم يذهبوا فيها إلى مقاعد الدراسة.

وكانت الحكومة قالت إنها أقرت علاوات للمعلمين من طرف واحد، بعد فشل الاتفاق مع النقابة، على أن تدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل.

ويطالب المعلمون بعلاوة قدرها 50 بالمئة، إلا أن العلاوة التي أقرتها الحكومة لا تتجاوز العشرة بالمئة، بحسب النواصرة.

بعد رفض النقابة لجميع المقترحات المقدمة من قبل الحكومة اعلنت الحكومة عقب جلسة خاصة عقدت السبت زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين وفق نظام الرتب لتضاف إلى علاوة الـ 100 بالمائة، التي يتقاضاها المعلمون بالأساس.

والعلاوة الجديدة المقدمة من الحكومة 24 دينارا شهريا يستفيد منها 36755 معلما ومعلمة برتبة معلم مساعد ، و25 دينارا شهريا ويستفيد منها 31013 معلما ومعلمة برتبة معلم ، و28 دينارا شهريا، ويستفيد منها 18253 معلما ومعلمة برتبة معلم أول ، و31 دينارا شهريا ويستفيد منها 335 معلما ومعلمة برتبة معلم خبير، على ان يبدأ منح العلاوات في 1/ 10/ 2019 حال انتظام الدراسة.

وفي المقابل اعلنت نقابة المعلمين استمرار الإضراب، حيث اعتبر نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة مقدار العلاوة المطروح لا يساوي 10%، وهو اقل مما كان يدور النقاش حوله خلال الحوارات.

وكانت جولات الحوار بين الحكومة ونقابة المعلمين انتهت دون نتائج.

يأتي هذا في وقت ازدادت في المطالب بفك الإضراب من قبل اولياء الامور والاحزاب والناشطين، باعتبار ضرورة عودة الطلاب الى مقاعد الدراسة، حتى يتمكن المعلمون من تعويض الطلاب في ما تبقى من وقت على ايام الاضراب الماضية ، مطالبين المعلمين على تقديم مصلحة الطلاب والأهالي والشارع الاردني اولا.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر