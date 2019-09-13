الصفدي: حل الدولتين يتعرض لخطر وجودي

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وطنا اليوم-عمان:قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي إن حل الدولتين يتعرض لخطر وجودي نتيجة الإجراءات الإسرائيلية "

واضاف في حوار تلفزيوني وكالة عوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" موجودة لتبقى ولن نسمح بتصفيتها".

واوضح ان "موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية يستند إلى مصالحه الوطنية الثابتة"، مشيرا الى ان الأردن وجه رسالة واضحة للعالم خلال اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة انطلاقا من ثوابت مصلحته الوطنية بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، محذرا من أن حل الدولتين، الذي يجمع عليه العالم، يتعرض "لخطر وجودي".

وورد على سؤال حول تفاصيل صفقة القرن قال الصفدي: لا نعرف تفاصيل ما يسمى صفقة القرن.". واشار الى ان ما يحدث، بما في ذلك إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، عزمه ضم غور الأردن، وشمال البحر الميت، "لا يؤثر فقط على فرص تحقيق السلام، بل يؤثر أيضا على معاهدة السلام" الأردنية الإسرائيلية.

وحول ما تتعرض له المملكة العربية السعودية من تهديدات قال: "لا نقبل أي تهديد لأمن الخليج، وأي تهديد لأمنهم هو تهديد لأمننا."

وأوضح، "في البداية، الاحتلال يجب أن ينتهي، ولا شيء يمكن أن ينهي حقوق الشعب الفلسطيني، أو يلغيها ... ورسالة جلالة الملك واضحة أن الأمور وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عنه. حل الدولتين الذي يجمع تقريبا العالم كله على أنه الحل الوحيد لإنهاء الصراع يتعرض الآن لخطر وجودي نتيجة الاجراءات الاسرائيلية.

وقال الصفدي إن إجراءات إسرائيل أحادية الجانب تعني أن حل الدولتين "ميت،" محذرا أن البديل سيكون مزيدا من الصراع والمعاناة "سيدفع العالم كله ثمنها"، ومن "الخطر الكبير الحقيقي" المحيط بهذا الحل.

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