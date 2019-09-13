الرئيسية | محليات أوتوستراد عمان - الزرقاء: أزمات خانقة وتخوفات تجار

وطنا اليوم-عمان :يشهد اوتوستراد عمان- الزرقاء أزمة مرورية خانقة مع تحويلات السير التي بدأت الاسبوع الماضي تمهيدًا للشروع بإنشاء طريق للباص السريع.

وكانت وزارة الأشغال اجرت الاسبوع الماضي تحويلات سير ضمن مشروع الباص السريع بين مدينتي عمّان والزرقاء/ الحزمة الثالثة للمنطقة الواقعة بين جسر ماركا- شركة البيبسي، بالتعاون مع إدارة السير.

وقال السائق على خط الزرقاء – عمان، محمد بسام، إن التحويلات ومع بدء استخدامها تسببت بازمة كبيرة داعيا وزارة الاشغال إلى اعادة دراسة التحويلات.

وأكد أن التحويلات وإن استمرت عامين يزيد معاناة المواطنين، مؤكدًا ضرورة الاسراع بإنشاء طريق الباص السريع واختصار المدة الزمنية.

وبين السائق عبد الله حمدان أنه لا بد من اعادة دراسة التحويلات سريعًا، مؤكدًا أن الاختناقات المرورية تكون عند ساعات الذروة في الصباح وعند انفكاك الموظفين من الدوام لافتا إلى أنه لا بد من اجراء عاجل لحل المشكلة.

وابدى عدد من تجار شارع اوتوستراد عمان- الزرقاء تخوفهم من تحويلات الباص السريع، مشيرين إلى إن المشروع سيؤثر سلبًا على الحركة التجارية، مطالبين بعدم اغلاق الشارع تحت اي ظرف.

وقالوا إن الشارع يعد شريانا رئيسًا لمدينة الزرقاء وإن اغلاقه سيؤثر على التجار الموجودين على يمين الشارع ويساره والذين يزيد عددهم على 500.

وبينوا ان اغلاق الشارع بشكل شبه تام لمدة تزيد على عامين سيدمر التجارة القائمة عليه، لافتين إلى أن الإغلاق يجب أن يكون في مسار واحد.

وبين رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم ان الغرفة ستقف مع أي محل او تاجر يتضرر من التحويلات، وستطالب بتعويض المتضررين، مشيرًا إلى أن الغرفة لن توافق على التحويلات المرورية الخاصة بالمشروع إلا اذا وافقت بلدية الزرقاء مسبقًا.

وأكد أن الغرفة تسعى إلى عدم تأثير التحويلات على حركة التسوق، وأن لا تضر بمصالح التجار إذ يجب أن لا يكون المشروع على حساب القطاع التجاري، لأن الأضرار التي ستلحق بهم ستؤثر على الاقتصاد الوطني.

وقال إن الغرفة لن تقبل أن يمس تنفيذ المشروع بحقوق التجار، مشيرًا إلى ضرورة إعادة دراسة مسار التنفيذ ومحاولة الخروج بحل توافقي للتخفيف من الآثار السلبية على الأعمال التجارية في المنطقة.

وبين أن تنفيذ المشروع وفق المخططات المطروحة حاليًا سيؤدي إلى تعطيل الحركة التجارية، وإغلاق شريان الزرقاء الرئيس، وتدمير المؤسسات التجارية، التي يستثمر فيها بملايين الدنانير، وتشغل الآف الأيادي العاملة، وتعيل آلاف الأسر، بالرغم من الظروف الاقتصادية السيئة، ناهيك عن التأثير السلبي للمسار على عمل المؤسسات الحكومية والأمنية الواقعة على الشارع.

وناشد رئيس الوزراء الإيعاز لمن يلزم بدراسة تعديل خط مسار حافلات التردد السريع إلى طريق بديل يمر من الجهة الشرقية من شارع الاتوستراد (وهو طريق التحويلات المقترح وفق خريطة تنفيذ المشروع بشكله الحالي)، بحيث يؤدي التعديل إلى تخفيف الآثار السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لتجار الزرقاء وسكانها، إضافة إلى توفير الأموال على خزينة الدولة نظرًا لما سيتم توفيره من تكاليف تعديل البنية التحتية وإقامة الأنفاق المقترحة وفق الخطة الحالية للمشروع.



وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني إن مشروع الباص السريع الذي سيربط محافظة الزرقاء بالعاصمة عمان هو مشروع وطني رائد وسيحقق نقلة نوعية في مجال النقل وسيوفر الوقت والجهد على ابناء المدينة وسيخفف معاناتهم وان بلدية الزرقاء لن تكون عائقًا أمامه.



وحول مخاوف التجار من تعطل مصالحهم اثناء تنفيذ العطاء بين أن بلدية الزرقاء اجرت دراسة كاملة للموقع وتقوم بالتنسيق مع وزارة الاشغال ومنفذ العطاء بتعديل المسارات الخاصة بالباص السريع وتوسعة شارع الخدمات وايجاد طرق بديل ليصار إلى فتحه وتعبيده ليخدم اهالي المنطقة ويضمن الوصول الآمن إلى العاصمة بما يكفل عدم وجود اختناقات مرورية.

وأكد حق البلدية في التعويض العادل عن الجزر الوسطية والاشجار المزروعة فيها والإشارات الضوئية والتي كلفت البلدية اموالًا طائلة.

وكانت الوزارة قالت إن المرحلة الأولى بدأت اعتبارًا من السبت 21 أيلول، حيث يتم تحويل السير المتجه إلى كل من كلية الهندسة التكنولوجية (البوليتكنيك)، وترخيص الشاحنات وطريق الحزام والزرقاء، إضافة إلى سير الشاحنات القادمة من عمّان إلى الزرقاء، أو إلى الحزام من خلال الالتزام بالسير يمينا باتجاه صعود جسر ماركا (رامب جسر ماركا) بعد مخابز جواد باتجاه الإشارة الضوئية الجديدة على طريق ماركا وإلى الطريق البديل (طريق ماركا – الحزام – الزرقاء).



وبينت أنه تم تحويل السير القادم من عمّان، والمتجه إلى الزرقاء إلى أقصى اليمين، ضمن المسار الحالي لأوتوستراد الزرقاء، للسير الذاهب إلى الزرقاء فقط، إضافة إلى إغلاق صعود (رامب ماركا – الأوتوستراد)، والاستعاضة عنه بالطريق البديل ماركا – الحزام – الزرقاء.

وأشارت إلى أنه سيتم إغلاق مدخل الشارع التنظيمي المؤدي إلى كلية الهندسة التكنولوجية (البلوتيكنيك) – دايو، الواقع على أوتوستراد عمّان – الزرقاء، واستخدام المداخل الأخرى المتوافرة من خلال الطريق البديل (طريق ماركا- الحزام- الزرقاء).

وقالت أنه تم تأمين عناصر السلامة المرورية والإشارات الإرشادية والتحذيرية المناسبة لهذه المواقع والطرق، داعية إلى الالتزام بالإرشادات، وإلى استخدام الطرق البديلة مثل طريق الزرقاء – بيرين – شفا بدران وطريق ياجوز – صويلح وطريق الزرقاء – الرصيفة – ماركا وطريق ممر عمّان التنموي وتجنب منطقة تحويل السير إن أمكن.

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