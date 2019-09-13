تعرف على الحالة الجوية المتوقعة حتى منتصف تشرين أول

وطنا اليوم-عمان:يُطل علينا الأسبوع الجديد بالتزامن مع تواجد لكُتلة هوائية معتدلة الحرارة نواحي غرب المنطقة ، مما يعني انخفاض درجات الحرارة لا سيما أثناء الليل ، دون تأثر الأردن بأجواء حارة غير اعتيادية.

وتوقع موقع "طقس العرب"، أن تبقى الحرارة ضمن معدلاتها الاعتيادية في مختلف المناطق حتى نهاية الأسبوع بمشيئة الله.

وتالياً تفاصيل الحالة الجوية حتى منتصف تشرين أول:

النصف الأول من الأسبوع

وخلال النصف الأول من الأسبوع تسود درجات حرارة في حدود 28-31 مئوية بوجه عام بحيث يكون الطقس خريفياً مُعتدلاً خلال ساعات النهار يميل الى الحرارة خلال فترة العصر، بينما تنخفض درجات الحرارة الى حدود 17-18 مئوية فقط خلال ساعات الليل ، ويستثنى من ذلك مناطق البحر الميت ، والعقبة و الأغوار حيث تسود اجواء حارة نسبياً بحيث تكون في حدود نهاية الثلاثين مئوية تقريباً . كما يستمر تأثر المملكة برياح شمالية غربية معتدلة السرعة بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة النسبية السطحية خلال ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة مما يعني تشكل الضباب الخفيف والغيوم المنخفضة في أجزاء من مختلفة من المملكة وتشمل مدينة العقبة.

ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم الاثنين

ترتفع درجات الحرارة بشكل سريع خلال نهار يوم الاثنين نتيجة لامتداد مؤقت وسريع لكتلة هوائية حارة نسبياً من الجزيرة العربية ، وتسجل درجات الحرارة حينها حاجز 31 - 32 مئوية في أجزاء من شرق المدن الرئيسية ونواحي شرق المملكة بحيث يميل الطقس الى الحرارة خلال ساعات العصر ، كما يتوقع ارتفاع نسب الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر بحيث يتشكل الضباب والغيوم المنخفضة في بعض المناطق بمشيئة الله.

النصف الثاني من الأسبوع

وخلال النصف الثاني من الأسبوع تنخفض درجات الحرارة بشكل أكبر لا سيما في الأجزاء الغربية من المملكة وتكون في حدود 27-30 مئوية نهاراً بينما تكون في حدود 16 - 18 مئوية في ساعات الليل ، وتبقى نسب الرطوبة مرتفعة ويتشكل الضباب الخفيف والغيوم المنخفضة في أجزاء مختلفة من البلاد . وتبقى المملكة حينها تحت تأثيرات رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تزيد من الاحساس بالبرودة خلال ساعات الليل والفجر.

طقس مائل الى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر

تميل درجات الحرارة الى الانخفاض الكبير خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر بحيث يكون الطقس لطيفاً ورطباً وتتشكل الغيوم المنخفضة والضباب الخفيف في بعض المناطق ، ويصبح الاحساس بالبرودة أكبر بحيث يستلزم ارتداء ملابس خريفية مع معطف خفيف أثناء ممارسة الانشطة الخارجية ، وتكون درجات الحرارة في حدود 16 - 18 مئوية فقط وبشكل أقل في المناطق الجبلية من البلاد