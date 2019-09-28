الرئيسية | محليات حزب الاتحاد الوطني يشيد بقرار الحكومة زيادة نسب العلاوات الممنوحة

وطنا اليوم - عمان

اشاد حزب الاتحاد الوطني بقرار الحكومة زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين وفق نظام الرتب.



واعتبر الحزب أن هذا القرار يعكس اهتمام الحكومة بالمعلم وتقديرها لدوره ورسالته، مبينا أن القرار الحكومي جاء رغم الاوضاع المالية الصعبة التي تمر بها موازنة الدولة.



و جاء في بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، ان توجيه رئيس الحكومة بصرف الزيادة المقررة على رواتب المعلمين اعتبارا من الشهر المقبل، يؤكد الجدية التي تعاملت وما تزال بها الحكومة مع أزمة اضراب المعلمين و قضاياهم المطلبية، و اظهرتها من خلال جلسات الحوار التي جرت مع النقابة وما قدمته من عرض لحل الأزمة.



ودعا الحزب جميع المعلمين للتعامل بجدية مع القرار الحكومي، تغليبا لمصلحة الطلبة والعملية التعليمية، والمصلحة الوطنية العليا.



و اوضح البيان ان حق الطلبة في الحصول على التعليم اللازم، حق مقدس مثلما هو حق المعلم في المطالبة بتحسين اوضاعه المعيشية، مؤكدا عودة الطلبة والمعلمين لمدارسهم وانتظام العملية الدراسية على أكمل وجه بالمدارس.

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