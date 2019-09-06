بيان صادر عن حزب الوعد الأردني / تيار الأحزاب الوسطيه

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وطنا اليوم - عمان بيان صادر عن حزب الوعد ألاردني/تيار الأحزاب الوسطية

يتقدم الحزب بالشكر والتقدير إلى الحكومة الأردنية على القرار الصائب الذي أعلنه دولة رئيس الوزراء بقراره زيادة المعلمين من ٢٥دينار إلى ٣٥دينار زيادة شهرية لجميع المعلمين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن وهذا تجاوب إيجابي من الحكومة تجاه المعلمين.

يتمنى حزب الوعد ألاردني على كافة المعلمين أن يقفوا وقفة شموخ مع الوطن ومع المسيرة التعليمية لأنهم هم أبناء الوطن ونناشدهم بالعودة والتوجه إلى المدارس رحمةً وشفقة بأبناء الوطن

ولكم منا التقدير والاحترام.

أمين عام حزب الوعد ألاردني محمود الخريسات

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