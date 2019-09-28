 وطنا نيوز -ابو قديس ... اضراب المعلمين مستمر وبشكل اقوى من السابق
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ابو قديس ... اضراب المعلمين مستمر وبشكل اقوى من السابق
التاريخ : 28-09-2019 08:50:09 المشاهدات: 5027

وطنا اليوم - عمان 

أكد عضو مجلس نقابة المعلمين، رئيس الوفد المفاوض مع الفريق الحكومي غالب أبو قديس، أن ما طرحه رئيس الوزراء من عرض على شاشة التلفزيون لم يتضمن جديدا ولم يتضمن ما يرتقي لطموح المعلمين.

وشدد أبو قديس في حديثه لـ الاردن24 على أن الاضراب سيبقى مستمرا، وبشكل أقوى من السابق وأكثر تماسكا.
وحول التلويح بحلّ مجلس النقابة، أكد أن هذا الخيار لن يُشكّل عقبة أمام تمسّك المعلمين بحقوقهم، ولن يُغيّر شيئا أكثر من "مكان عقد اجتماعات مجلس النقابة".
إلى ذلك، قالت النقابة إن نائب النقيب الدكتور ناصر النواصرة سيقوم بالردّ على مقترح الرزاز في تمام الساعة التاسعة.

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