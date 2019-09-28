الرئيسية | محليات بتوجيهات ملكية ... زيادة رواتب متقاعدي القوات المسلحة قبل 2010

وطنا اليوم - عمان ضمن سلسلة لقاءات القيادة العامة للقوات المسلحة بالتواصل مع المتقاعدين العسكريين, التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي اليوم السبت, مجموعة من المتقاعدين العسكريين في القيادة العامة للقوات المسلحة, وجاء هذه اللقاء سعياً لتلمس الظروف المعيشية لمتقاعدي القوات المسلحة وتحسينها رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة والمتغيرات الاقليمية وازمات اللاجئين.



وبين اللواء الحنيطي ان القائد الاعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اصدر اوامره الملكية السامية بالتنفيذ الفوري بزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين الذين احيلوا على التقاعد قبل عام 2010 أعتباراً من 1/10/2019 بمبلغ (25) مليون دينار كمرحلة أولى وسيتم استكمال الزيادة على مراحل لاحقة.



من جانبهم ثمن المتقاعدون العسكريون مكرمة جلالة الملك, حيث تحدث مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى اللواء الركن المتقاعد احمد علي العجارمة وعدد من المتقاعدين, بأن هذه المكرمة الملكية تأتي تكريماً للمتقاعدين العسكريين وصورة حقيقية لتلمس جلالة القائد الاعلى لاحتياجاتهم, مؤكدين انهم سيبقون الجند الاوفياء للقيادة الهاشمية والقوات المسلحة.



وتأتي هذه التوجيهات الملكية أيماناً من القائد الاعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بأن المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى هم الرديف القوي والقريب للقوات المسلحة, ومحوراً اساسياً في منظومة الأمن الوطني , وساعد البناء الذي قدم تضحيات جسام ليبقى الوطن عزيزاً على الدوام موشحاً بالأمن والسلام.

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