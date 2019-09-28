البطاينة : توسيع الفئة العمرية لخدمة وطن

وطنا اليوم ـ عمان

اعلن وزير العمل نضال فيصل البطاينة عن بدء التسجيل لبرنامج خدمة وطن (الدفعة الثانية) إعتبارا من يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وأكد البطاينة ان برنامج خدمة وطن له أهداف سامية تتوائم مع رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين, المتمثلة بضرورة الإهتمام بتنمية الموارد البشرية بإعتبارها محور أساسي في التنمية المستدامة.

ولفت البطاينة انه انطلاقا من التجربة المبدئية لبرنامج خدمة وطن وبعد تقييم التجربة, وحصر الدروس المستفادة ضمن جهود التطوير المستمر, وتم اجراء تغييرات جوهرية على اهداف البرنامج بحيث يكون منتهيا باتاحة فرص عمل لكافة الملتحقين به, وجرى مراجعة مدة البرنامج ومساقاته بحيث تكون مرتبطة باحتياجات سوق العمل وذلك من خلال توقيع اتفاقيات التدريب والتشغيل مع المشغلين من اصحاب العمل كافة.

واشار الى ان تنفيذ البرنامج يأتي على عدة مراحل, بحيث تبدأ بمرحلة الإعداد ولمدة شهر(تدربيب وطني) للذكور, وتشمل تدريبات صقل المهارات وتنمية الحس الوطني والانضباط واللياقة البدنية وتعزيز روح الانتماء وذلك بالتعاون مع القوات السلحة الاردنية –الجيش العربي.

اما المرحلة الثانية, قال وزير العمل, فتشمل التدريب على المهارات الحياتية والوظيفية والمهنية والتقنية, ضمن برامج مبنية على الحاجة الفعلية لسوق العمل, ويتم توزيع المتدربين بناء على خياراتهم بعد توضيح جميع الخيارات المتاحة لهم في سوق العمل, او تلك المتصلة بريادة الأعمال وغير ذلك من الخيارات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقوات المسلحة, مع الأخذ بعين الاعتبار تصنيف الملتحقين في البرنامج حسب المستوى التعليمي, بما يشمل خريجي الجامعات بمختلف تخصصاتهم للالتحاق بهذا البرنامج, وستكون مدة التدريب خمسة اشهر, ثلاثة منها لدى مزودي التدريب المهني والتقني, وباقي المدة كتدريب عملي في مواقع العمل, عند مشغلينهم المستقبليين.

واضاف البطاينة ان القطاعات المتاحة الان وحسب احتياجات سوق العمل هي ، السياحة والصحة والانشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والاعمال الريادية, والصناعة والصناعات النسيجية والجلدية, بهدف تطوير قدرات الطلاب في عدد من المهارات.

وبين البطاينة أن المسار المهني بالنسبة للشباب الأردني لا يقل أهمية عن المسار الأكاديمي, إستنادا الى مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية المواد البشرية وتوصياتها بضرورة التوجه للتعليم المهني والتقني تماشياً مع اقتصادات الدول المتقدمة.

ودعا وزير العمل الشباب الباحثين عن عمل من الفئة العمرية (18-30) سنة, سواء من انهى تعليمه المدرسي او الجامعي او المسجلين بديوان الخدمة المدنية, الإستفادة من هذا البرنامج التدريبي, وان باب التسجيل للإلتحاق بالبرنامج سيبدأ اعتبارا من التاسع والعشرين من الشهر الجاري, بهدف تدريب وتشغيل 6000 مستفيد . وبالإمكان التسجيل عبر الرابط الإلكتروني التالي

http://www.khedmetwatan.gov.jo

وقال البطاينة أن المرحلة الحالية تتطلب تمكين وتدريب الشباب من خلال التركيز على التعليم المهني والتقني, بشكل يعزز قدرات ومؤهلات الشباب الاردني , وتوفير برامج تدريب تعمل على جذب إهتمامهم للمهن المطلوبة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.