الخيارات المطروحة على جلسة مجلس الوزراء الطارئة

وطنا اليوم ـ عمان

قالت مصادر أن مجلس الوزراء بدأ عند الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم السبت، اجتماعا مغلقا لبحث خيارات إنهاء أزمة اضراب المعلمين، وقالت مصادر إن الاجتماع ما زال مستمرا حتى اللحظة.



وبيّنت المصادر خيارات الحكومة على النحو الآتي:



1- تسجيل قضية مستعجلة ضد نقابة المعلمين

2- منح زيادة للمعلمين من طرف واحد دون الاتفاق مع النقابة