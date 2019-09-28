 وطنا نيوز -الخيارات المطروحة على جلسة مجلس الوزراء الطارئة
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الخيارات المطروحة على جلسة مجلس الوزراء الطارئة
التاريخ : 28-09-2019 07:10:05 المشاهدات: 2399

وطنا اليوم ـ عمان

 قالت مصادر أن مجلس الوزراء بدأ عند الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم السبت، اجتماعا مغلقا لبحث خيارات إنهاء أزمة اضراب المعلمين، وقالت مصادر  إن الاجتماع ما زال مستمرا حتى اللحظة.

وبيّنت المصادر خيارات الحكومة على النحو الآتي:

1- تسجيل قضية مستعجلة ضد نقابة المعلمين

2- منح زيادة للمعلمين من طرف واحد دون الاتفاق مع النقابة
3- استدعاء معلمين جدد على حساب التعليم الإضافي

وأكدت المصادر أن الحكومة ستصدر بيانا يُبرر قراراتها بعد قليل.

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