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الخيارات المطروحة على جلسة مجلس الوزراء الطارئة
وطنا اليوم ـ عمان
قالت مصادر أن مجلس الوزراء بدأ عند الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم السبت، اجتماعا مغلقا لبحث خيارات إنهاء أزمة اضراب المعلمين، وقالت مصادر إن الاجتماع ما زال مستمرا حتى اللحظة.
2- منح زيادة للمعلمين من طرف واحد دون الاتفاق مع النقابة
3- استدعاء معلمين جدد على حساب التعليم الإضافي
وأكدت المصادر أن الحكومة ستصدر بيانا يُبرر قراراتها بعد قليل.
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