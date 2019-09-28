 وطنا نيوز -المعلمون: الاضراب مستمر وباب الحوار مفتوح
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المعلمون: الاضراب مستمر وباب الحوار مفتوح
التاريخ : 28-09-2019 05:08:56 المشاهدات: 1564

وطنا اليوم- اعلن الناطق الاعلامي باسم نقابة المعلمين نورالدين نديم عن استمرار اضراب المعلمين للاسبووع الرابع على التوالي بعد فشل لقاء اليوم مع وفد الحكومة.

وقد بين نورالدين ان الحكومة ولم تستجيب لمطالب المعلمين بالزيادة والاعتذار وقال ان ما طرحوه من زيادة لا يتجاوز 10% من مطالب المعلمين، واكد ان باب الحوار مفتوح وان النقابة تناشد جلالة الملك بالتدخل كما ناشد العقلاء بالتدخل لحل هذه الازمة المؤذية للجميع على حد وصفه.


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