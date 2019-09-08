خريجو الاكاديمية يشيدون بمستواها المهني

وطنا اليوم- تعرضت اكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين الى هجوم وانتقادات واسعة من اطياف مختلفة من المجتمع خصوصا بعد إثارة قضية تدخلها بتدريب المعلمين باعتبارها سلطة فوق سلطة وزارة التربية والتعليم جاء ذلك في الحديث الذي تعرض من خلاله نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة والناطق الاعلامي باسم النقابة الاستاذ نورالدين نديم.

هذه الانتقادات دفعت بعدد لا يستهان به من المعلمين خريجي الاكاديمية الى نشر بوستات من خلال الفيسبوك وتويتر تبين مدى مهنية الاكاديمية والاستفادة الكبيرة التي حصلوا عليها من حيث المهنية وتسريع التعيين باعتبارهم مؤهلين فنيا للتدريس.

المعلمة سحر فياض غردت على تويتر قائلة ستبقى الاكاديمية أيقونة للتدريب المتميز الذي أحدث ثورة في ممارسات المعلمين وجذرت ثقافة التغيير والتطوير.وقد نشر احد المعلمين البوست التالي: كلنا مع المعلم ولكن ليس على حساب تشويه سمعة صرح اكاديمي وجد من أجل المعلم فأنصفو أكاديمية الملكة فهي تحتاج منا الدعم.

أماني زيوت استخدمت وسم#مع المعلم لكن الاكاديمية نهر عطاء لا ينضب واشادت بجهود كوادر الاكاديمية من مدربين واداريين واشادت بنزاهتهم ووقوفهم الى جانب المعلم.

المعلمة مسرة غازي قالت منذ 10سنوات وانا انهل من الاكادمية العلم والمعرفة والخبرة من خلال الورشات المجانية مرورا بالدبلوم المهني فكانت فرصة تغيير شاملة لي كمعلمة فالاكاديمية فرصة للتغيير نحو الافضل على مستوى الوطن.

المعلم فارس الخرشة قال ان الاكاديمية عملت على تطوير المعلمين واهلتهم للدخول الى الخدمة وهذا انجاز لا يقف خلفه اجندة خفية، وهناك فئة تحاول تضليل الراي العام والنيل من هذه المؤسسة، واضاف ان هذه الجهود تأتي استجابة للاستراتيجية التي اطلقها الملك في عاك 2016في تنميو الموارد البشرية.

المعلم علاء الزعبي غرد قائلا بالفعل اكاديمية بحجم الوطن قدمت الكثير للوطن والمعلم وانعكس اثرها على تحسين مخرجات التعليم.

كما اشاد معلمون ومعلمات كثر بالدور الذي تلعبه الاكاديمية في التاهيل والتطوير واكساب الخبرات.