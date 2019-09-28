السلطات المصرية تفرج عن المواطن الاردني اشرف العمري

وطنا اليوم ـ عمان

اكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير سفيان القضاة بانه وبمتابعة حثيثة من قبل السفارة الاردنية في القاهرة افرجت السلطات المصرية مشكورة قبل قليل عن المواطن الاردني اشرف العمري الذي كان قد تم احتجازة منذ الساعة ١٢ من ظهر هذا اليوم.

و اوضح القضاة بان السفارة الاردنية بالقاهرة ومنذ تلقيها المعلومات حول توقيف المواطن العمري قامت بجهود واتصالات مكثفة مع الجانب المصري تكللت بالإفراج عنه، وانه قد وصل الان الى مبنى السفارة الاردنية في تمام الساعة الواحدة من بعد منتصف ليلة الجمعة وهو موجود مع القنصل حيث تم الاتصال مع ذويه وطمأنتهم.