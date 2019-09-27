 وطنا نيوز -نقابة المعلمين عقب الاجتماع مع الحكومة: الاضراب مستمر
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
نقابة المعلمين عقب الاجتماع مع الحكومة: الاضراب مستمر
التاريخ : 27-09-2019 09:28:10 المشاهدات: 2583

وطنا اليوم-عمان:أعلن مساء الجمعة خلال مؤتمر صحفي عن انتهاء اجتماع الحكومة ونقابة المعلمين دون الاتفاق على تعليق الإضراب.
وقال الناطق باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم إن الاضراب مستمر يوم الاحد.
وأشار نديم إلى ان المقترح الأخير هو نفس المقترح الذي تم طرحه بالمرات الفائتة وأن لا شيء جديد في الحوار، مؤكدا أن الحوار ما زال مفتوحا.

وبحسب النقابة فان جلسة اخرى ستعقد غدا السبت بين الطرفين.

وكانت جددت الحكومة، مساء اليوم الجمعة، الدعوة لنقابة المعلمين لعقد جلسة حوار مع الفريق الوزاري والفريق الفني الحكومي، وذلك بهدف استكمال الحوار حول مختلف القضايا العالقة وصولا إلى خدمة العملية التعليمية والطلبة بشكل أساس. وتأتي جلسة الحوار استنادا إلى توجيهات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمس للفريق الوزاري والفريق الفني الحكومي المعنيين بأزمة إضراب المعلمين لتكثيف العمل خلال الـ 48 ساعه المقبلة وصولا إلى توافقات تضمن إنهاء الإضراب وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق