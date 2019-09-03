الرئيسية | محليات الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي بسبب مرعي واللبدي

وطنا اليوم-عمان:قال مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة إن قضية السجناء الأردنيين في سجون الاحتلال، وأن الخارجية تتابع باهتمام شديد هذه القضية.

وأضاف أن الخارجية تابعت قضية اعتقال غبد الرحمن مرعي منذ لحظة اعتقاله في 3-9-2019 اثناء دخوله للضفة الغربية.

وأشار القضاة إلى انه تم ابلاغ سلطات الاحتلال أن مرعي يعاني من مرض ويحتاج لرعاية خاصة وطالبنا بالافراج عنه فورا ووكنا محامي له .

وحول الأسيرة الاردنية هبة أحمد عبد الباقي اللبدي، قال القضاة إن حالتها الصحية ليست جيدة، وأنها دخلت في إضراب عن الطعام.

وأشار إلى أن الخارجية طالبت سلطات الاحتلال بالافراج الفوري عنها، مشيرا إلى ان سلطات الاحتلال تذرعت أنها فلسطينية كونها تحمل الهوية الفلسطينية وهو ما أكدت الخارجية رفضه مشددة على أن اللبدي مواطنة أردنية ويجب الإفراج عنها فورا .

وقال إنه تم استدعاء سفير الاحتلال في عمان وتم تسليمه رسالة وإبلاغه ضرورة الإفراج فورا عن الأردنيين مرعي وهبه اللبدي، وان هذه الاعتقالات مرفوضة.

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