الاسيرة الاردنية اللبدي تواصل اضرابها عن الطعام

وطنا اليوم-عمان:واصلت الأسيرة الاردنية هبة أحمد اللبدي (24 عاما)، إضرابها المفتوح عن الطعام الذي شرعت فيه الثلاثاء الماضي رفضا لتحويلها للاعتقال الإداري.

وذكر ذوو الأسيرة ونادي الأسير،، أن الأسيرة اللبدي، والتي ترسف حاليا في معتقل "الجلمة" بعد نقلها من "الدامون" بسبب إضرابها، واصلت الإضراب المفتوح عن الطعام؛ رفضا لقرار الاحتلال تحويلها للاعتقال الإداري 5 أشهر، "بتهمة" نشر مواد ممنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتقلت الاسيرة خلال بعد المشاركة في حفل أقرباء لها من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

فيما تواصل السلطات الاسرائيلية اعتقال الشاب الاردني عدنان مرعي التي حكمت عليه هو الاخر بالاعتقال الاداري لمدة اربعة أشهر.