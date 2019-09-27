 وطنا نيوز -الاسيرة الاردنية اللبدي تواصل اضرابها عن الطعام
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الاسيرة الاردنية اللبدي تواصل اضرابها عن الطعام
التاريخ : 27-09-2019 07:49:58 المشاهدات: 845

وطنا اليوم-عمان:واصلت الأسيرة الاردنية هبة أحمد اللبدي (24 عاما)، إضرابها المفتوح عن الطعام الذي شرعت فيه الثلاثاء الماضي رفضا لتحويلها للاعتقال الإداري.

وذكر ذوو الأسيرة ونادي الأسير،، أن الأسيرة اللبدي، والتي ترسف حاليا في معتقل "الجلمة" بعد نقلها من "الدامون" بسبب إضرابها، واصلت الإضراب المفتوح عن الطعام؛ رفضا لقرار الاحتلال تحويلها للاعتقال الإداري 5 أشهر، "بتهمة" نشر مواد ممنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتقلت الاسيرة خلال بعد المشاركة في حفل أقرباء لها من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

فيما تواصل السلطات الاسرائيلية اعتقال الشاب الاردني عدنان مرعي التي حكمت عليه هو الاخر بالاعتقال الاداري لمدة اربعة أشهر.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق