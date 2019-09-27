فيضانات السيول تهدد منازل واراضي زراعية في البصة

وطنا اليوم-عمان:شكا أهالي منطقة البصة من خطر تدفق السيول الجارفة التي تندفع من أعالي المرتفعات شتاء في سيل البصة الموجود قرب منطقة عراق الأمير بوادي السير، وتعرض منازلهم للخطر الفيضانات واراضيهم الزراعية للانجراف.

أهالي المنطقة طالبوا أمانة عمان الكبرى والجهات المعنية بإنشاء عبارات صندوقية لتصريف مياه الأمطار وإنشاء الجدران للحيلولة دون خطر مداهمة مياه سيول الشتاء الى منازلهم واراضيهم الزراعية، مشيرين الى ان موقعين يقعان بذات المنطقة تم تجهيزها بعبارات صندوقية لتصريف مياه سيول الشتاء، فيما جرى اهمال منطقتهم بالرغم من المراجعات والمخاطبات المتكررة للجهات المعنية بهذا الخصوص.

وسبق وان داهمت السيول منازلهم وجرفت أراضيهم الزراعية نظرا لوقوعها بالقرب من الأودية وسيل البصة تحديدا، حيث تقدم أهالي المنطقة بشكاوى عديدة تتضمن شرحا تفصيليا لمعاناتهم ولكن لم يجدوا حلولا ميدانية لهذا الوضع المأساوي.

واشار الاهالي الى ان عددا من المسؤولين قاموا بزيارات متكررة للمنطقة واطلعوا ميدانيا على معاناة اصحاب المنازل والاراضي الزراعية المجاورة للسيل والتي يهددها خطر الفيضانات والانجراف بصورة متكررة، ولكن تلك الزيارات لم يتأت منها اي حلول تنهي معاناتهم.