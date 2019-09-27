الرئيسية | محليات قرار هام من التربية حول نقل عدد من المعلمات المضربات

وطنا اليوم-عمان:أصدر مدير تربية لواء وادي السير قرارا، الجمعة، بإلغاء قرار سابق تضمن نقل معلمات من مدراسهن إلى مدارس أخرى. كما قررت مديرة مديرية تربية لواء ماركا إلغاء قرار مماثل سابق تضمن نقل معلمات من مدارس تابعة لتربية اللواء. ويأتي القراران في وقت يسبق جلسة حوار ستجمع اليوم الفريق الوزاري والفريق الفني الحكومي المعنيين بأزمة إضراب المعلمين مع ممثلي نقابة المعلمين، كخطوة تضفي أجواء إيجابية على جلسة الحوار، التي من المأمل أن تفضي إلى خطوات تنهي الإضراب وتسرّع من عودة الطلبة إلى مدارسهم.

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