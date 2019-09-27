البدور يكشف اخر التطورات لانهاء اضراب المعلمين

وطنا اليوم-عمان:كشف النائب ابراهيم البدور رئيس لجنة التربية النيابية عن اخر التطورات لانهاء اضراب المعلمين والحوار بين النقابة والحكومة.

وقال البدور في تصريح إنه خلال اليومين السابقين حدث تواصل مباشر بين نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم والوفد الوزاري حيث تم عقد لقاء فني ، مؤكدا ان العمل يسير بشكل جدي من اجل التوصل لاتفاق ينهي الازمة ويعيد الطلبة لمدارسهم يوم الأحد المقبل.

ووصف البدور اللقاءات التي تعقد بالايجابية، مضيفا أنه من الممكن ان يتم التوصل الى نقطة تلاقي بين الطرفين لان المشكلة كون أن هناك تقبل عام من الطرفين في فكرة الرتب لانها خاصة بالمعلمين.

وكشف النائب أن نقطة الخلافي بين المعلمين والحكومة هي بالدرجة الأولى مالية، وان التركيز يجب ان يكون على الجانب المالي. موضحا ان زيادة النسبة وتحسين الوضع المالي للمعلمين عن طريق نظام الرتب مقبول من الطرفين، وان الخلاف الموجود حاليا على قيمة النسبة.

وتعقيبا على تصريح رئيس الوزراء الخميس قال البدور إنه كان تصريحا ايجابيا، وان قبول النقابة للحوار امر ايجابي، متمنيا من الطرفين ايجاد حل خلال الـ48 ساعة المقبلة ، ينهي الأزمة .

وكان النائب البدور حذر الخميس من الدخول في الاسبوع الرابع من اضراب المعلمين، نظرا لما سيواجهه الطلبة من مشاكل كبيرة في الية التعويض عما فاتهم من المنهاج الدراسية.

وقدر البدور في بيان الخميس، ان المدة الزمنية قاربت على 30% من انقطاع الطلبة عن الدراسة الذي يشكل ثلث الفصل الدراسي الاول الامر الذي يستدعي التعويض وحل الازمة بشكل عاجل.

وقال البدور ان نظام الرتب قابل للتعديل ويشكل ارضيه جيده للتفاوض من قبل وزارة التربية ونقابة المعلمين وان الخلاف على النسب المطروحة ؛مطالباً بمرونة بين الطرفين.

واضاف ان نظام الرتب يخدم الطرفين ويقدم زيادة مباشرة ومتدرجة ويسهم في تطوير العملية التربيو ويحسن الواقع المعيشي للمعلمين.