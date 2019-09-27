الاحزاب الوسطية تؤيد نهج الحكومة لحل اضراب المعلمين

وطنا اليوم-عمان:دعم تيار الأحزاب الوسطية، النهج التي اتخذته الحكومة خلال الأخيرة، في لحل اضراب المعلمين.

وقال تيار الأحزاب الوسطية في بيان له، الجمعة: ان الحكومة قدمت حلول مبتكرة بطريقة واعية عبر غرس مفهوم لغة الحوار الحضاري برؤية شمولية تهدف إلى تعزيز المناخ الإيجابي لمنظومة التعليم وانهاء اضراب المعلمين.

ودعا البيان "نقابة المعلمين" الى قدر أكبر من الإيجابية والمرونة في سياق التعاطي مع التوجهات الرامية لإنهاء الإضراب وحل القضية بشكل منهجي .

وأكد التيار ان التفاعل إيجابيا مع جوانب القضية كافة، سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو التعليمية بطبيعة قائمة على نظرة متكاملة تربط صورة التفاعل الشعبي مع بيئته المادية ربطا واسعا من منطلق جملة التأثيرات العملية والفكرية والتعليمية،ما يمنع أي تراجع في المسيرة التعليمية على مستوى الوطن. وأكد ان المبادرات والحلول المقدمة من الحكومة في مراحل الحوار تؤكد وجود محاولات حثيثة لخلق فرص لاجتراح سلسلة من الحلول الواقعية عبر الحوار داعيا نقابة المعلمين إلى مواصلة لغة الحوار الحضاري كجوهر لحل الخلاف في إطار مصالح الوطن حفاظا على مستقبل الطلبة عبر اجواء يسودها الحرص الشديد من كافة الأطراف للوصول إلى حلول تقدم مصلحة طلاب العلم كأولوية وطنية. ولفت البيان إلى الحاجة الماسة للتوصل لحل يتوافق عليه جميع الأطراف والتغلب على الاختلاف القائم بين الحكومة والنقابة لتحقيق مثل أعلى في تجسيد قيم ثقافة الحوار التي تسود وترسيخه على أرض الواقع كدرس بمنزلة انجاز بنطاق عريض يخدم المسيرة التعليمية بجميع أطرافها.

ويضم التيار احزاب النداء، الوعد، تواد، الفرسان، العون، والحرية والمساواة ، أحرار الاردن، الاتجاه الوطني، العدالة والتنمية، الوحدة الوطنية، الشباب الوطني، العدالة والإصلاح.