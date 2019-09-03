الرئيسية | محليات توجيهات عليا في الاردن لإنهاء إضراب المعلمين

وطنا اليوم-عمان:كشف نائب نقيب المعلمين الاردنيين ناصر نواصره في حديث متلفز مساء الخميس عن ما أسماه “شركات خاصة” تدير الجزء الاكبر من عملية خصخصة التعليم في المملكة محذرا من مخاطرها.

وسأل النواصره على هامش جدل إضراب المعلمين في الاردن عن مخاطر محتملة من وراء خصخصة التعليم في المملكة.

ونقل تلفزيون الاردن اليوم عن النواصره السؤال عن مبررات وجود تربية وتعليم في ظل الوضع القائم بعنوان خصخصة التعليم.

وتحدث قائد حراك المعلمين المطلبي عن سيطرة شركات خاصة غامضة على المناهج والامتحانات وفي طريقها للسيطرة على “تأهيل المعلمين”…وسأل النواصره: ما الذي يبقى في المحصلة للوزارة وما هو واجبها الدستوري والقانوني؟.

وثار جدل عنيف في الاردن عن الدور الذي يلعبه معهد يحمل إسم الملكة رانيا العبدالله في السيطرة على تاهيل وتدريب المعلمين.

وفيما حاول النواصره التوسيع من قاعدة الاراء في ملف التعليم بعيدا عن ملف الاضراب والعلاوة التي تطالب بها نقابة المعلمين أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بأنه اصدر توجيهات للطاقم الوزاري المكلف وكوادر وزارة التربية بالعمل بشكل مكثف خلال 48 ساعة على تسهيل عودة الطلبة الى المدارس الاسبوع القادم، والتي هي مسؤولية مشتركة بين المعلم والطالب وولي الامر والنقابة والحكومة.

ورغم ان نقابة المعلمين قالت بانها مستمرة بالإضراب للأسبوع الثالث على التوالي تحدثت مصادر مطلعة عن “توجيهات عليه” صدرت لجميع كبار المسئولين في الدولة بحل ملف الاضراب وقبل صباح يوم الاحد المقبل وبالتحدث مع جميع الاطراف للوصول إلى هذه المرحلة.

وإنتهت التوجيهات بورشة عمل وخلايا أزمة على المستوى السياسي والسيادي عملت طوال ساعات خلال يومين ماضيين على أمل توفير صيغة تنهي الاضراب المقلق وتعيد التلاميذ إلى صفوفهم في غضون ساعات وتمنع إمتداد الاضراب للاسبوع الرابع.

وصرح الرزاز بأن “كرامة المعلم من كرامتنا وتحسين وضعه المعيشي يتعاطف معه المجتمع وبدون جدال”.

لكن رئيس الحكومة لم يتحدث عن “الإعتذار” للمعلمين جراء تصرفات أمنية خشنة وحاول في رسالة متلفزة بثتها رئاسة الوزراء القول بتذكير الجميع انه مضى 3 اسابيع على الاضراب، ونحن، في الحكومة، نفسنا طويل وصدرنا واسع للحوار ولكن مصلحة الطلبة فوق كل اعتبار وهذا ما يؤمن به المعلم قبل اي شخص اخر في المجتمع”.

وختم الرزاز “كلنا امل الا يكون هناك اضراب الاسبوع القادم وان يعود المعلم والطالب الى الغرفة الصفية، وحتى تعود المدرسة لتتبوأ موقعها ودورها في رفعة المعلم والطالب معا.





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