الرئيسية | محليات وأخيراَ.. (8.4) ملايين يورو لحلّ مشكلة بركة البيبسي

وطنا اليوم-عمان:وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تقديم 8.4 ملايين يورو لتمويل مشروع يحدّ من مشاكل بيئية ناتجة عن بركة الرصيفة، المعروفة بـ "بركة البيبسي" وتأثيرها الاجتماعي والبيئي على سكان المنطقة.

مسؤول في البنك الأوروبي، قال لـ "المملكة"، إن البنك وافق على "تقديم حزمة تمويلية ممثلة في قرض ومنحة لتمويل المشروع باستخدام تقنية الأنفاق Micro -Tunneling وتمديد خطوط تصريف بانسياب طبيعي بأقطار مناسبة بطول تقريبي 2 كلم، أقرب نقطة تصريف إلى المجرى الطبيعي ‘سيل الزرقاء‘ بعيدا عن البركة".

وتوقّع المسؤول أن يتم "زيادة قيمة تمويل المشروع في مرحلته الأولى لأكثر من 8.4 ملايين يورو".

أمانة عمّان، قالت إن "عمر مشكلة بركة البيبسي يتجاوز 40 عاما بسبب وجود مشروع كبير هو مشروع الفوسفات، وهي منطقة وادي تم طمرها وأصبحت بركة تجمع مياه، حيث أن مصادر المياه هي مياه سطحية ناتجة عن مياه أمطار لمنطقة محيطة بها، ابتداءاً من شرق منطقة ماركا وأيضاً مناطق بلدية حدود الرصيفة".

وأشارت إلى أن "المصدر الآخر للمياه، وجود شبكات صرف صحي غير قانونية لم يتم ربطها بشكل صحيح وبالتالي هناك تسريب كبير لهذه المياه غير الصحية للموقع، مما أدى أن أصبحت البركة بيئياً من أسوأ المواقع في تلك المنطقة".

بلغ حجم المتضررين من البركة نحو 150 ألف نسمة من سكان لواء الرصيفة، من جراء وباء بيئي وبعوض ووفيات نتجت عنها، بحسب رئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور.

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