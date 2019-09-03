ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.. الجمعة

وطنا اليوم-عمان:يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الجمعة، وتسود أجواء حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت، الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة في شرق المملكة.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، يوم غد السبت، وتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان والمناطق الشمالية اليوم، من 35 إلى 21 درجة مئوية، وفي المناطق الجنوبية من 30 إلى 20، وفي خليج العقبة من 40 إلى 27درجة مئوية.