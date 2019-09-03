 وطنا نيوز -ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.. الجمعة
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.. الجمعة
التاريخ : 27-09-2019 10:29:47 المشاهدات: 1524

وطنا اليوم-عمان:يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الجمعة، وتسود أجواء حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت، الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة في شرق المملكة.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، يوم غد السبت، وتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان والمناطق الشمالية اليوم، من 35 إلى 21 درجة مئوية، وفي المناطق الجنوبية من 30 إلى 20، وفي خليج العقبة من 40 إلى 27درجة مئوية.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق