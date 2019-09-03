الرئيسية | محليات الأردنيون ينفقون 622 مليون دينار على السفر

وطنا اليوم-عمان:ارتفع إنفاق الأردنيين على السفر للخارج، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 4.4 % ليصل إلى 622.7 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب أرقام البنك المركزي.

وكان إنفاق الأردنيين على السفر للخارج يبلغ في نهاية تموز 2018 نحو 596.4 مليون دينار.

وتعرف النشرة الشهرية للبنك المركزي مدفوعات السفر بميزان المدفوعات أنه إنفاق الأردنيين في السفر للخارج لغايات التعليم أو السياحة أو العلاج وغيرها من الأسباب.

أما على المستوى الشهري، فقد زاد إنفاق الأردنيين على السفر للخارج في شهر تموز (يوليو) الماضي بنسبة 11.8 % ليصل إلى نحو 126.7 مليون دينار مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وجاء الارتفاع في بند مدفوعات السفر في ظل ارتفاع أعداد الأردنيين المغادرين إلى الخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي لتصل أعدادهم الى 1.86 مليون أردني مقارنة مع 1.582 مليون أردني خلال الفترة ذاتها من العام 2018؛ أي بنسبة ارتفاع وصلت إلى نحو 17.5 %.

وفي المقابل، أظهرت نشرة البنك المركزي ارتفاع مقبوضات السفر أو (الدخل السياحي) للمملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 8.6 % إلى 2.25 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين زادت في شهر تموز (يوليو) الماضي بنسبة 10.1 % إلى 402.3 مليون دينار.

يشار إلى أن عدد شركات الطيران المنتظمة والمحلية في مطار الملكة علياء الدولي يبلغ 45 شركة، وتتضمن الشركات المشغلة الأردنية كلا من الملكية الأردنية الناقل الرسمي في البلاد، فلاي جوردن، الأردنية للطيران.

ويدفع المسافر المغادر ضريبة خاصة قيمتها 20 دينارا على تذاكر السفر تعود للحكومة، بالإضافة إلى 10.006 دينار كرسوم استخدام مبنى المسافرين، و2.032 دينار كرسوم الاستخدام المشترك لمرافق مبنى المسافرين.

وبذلك يكون المبلغ الإجمالي الذي يدفعه المسافر 32.038 دينارا مقسما بين الحكومة ومجموعة المطار.

وكان إنفاق الأردنيين على السفر للخارج قد بلغ خلال العام الماضي 984.6 مقارنة مع 983.9 مليون في العام الذي سبقه؛ أي بنمو مقداره 0.7 مليون دينار أو ما نسبته 0.1 % مقارنة مع العام السابق.

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