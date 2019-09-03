الرئيسية | محليات النقابة : الحكومة انقلبت على الاتفاق .. التربية: لم نساوم المعلمين

وطنا اليوم-عمان:أكد الناطق الاعلامي في نقابة المعلمين الأردنيين، نور الدين نديم، أن اضراب المعلمين مستمر للأسبوع القادم، وسيبقى متواصلا لحين تحقيق مطالب المعلمين.

وقال نديم إن الفريق الحكومي الفني الذي حضر إلى مقر النقابة اليوم انقلب على اتفاقه مع النقابة، وبدأ يساوم على فكّ الإضراب مقابل اعادة المعلمات اللاتي جرى نقلهن من مدارسهن، بالرغم من الاتفاق بالأمس على اعادتهن دون قيد أو شرط، وقبل بدء أي حوار.

ولفت نديم إلى أن أبواب النقابة ستظلّ مفتوحة للحوار مع الحكومة بعد اعادة المعلمات.

الى ذلك نفت وزارة التربية والتعليم صحة ما ورد على لسان الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين بأن الفريق الفني الحكومي ساوم على فك الإضراب مقابل إعادة معلمات جرى نقلهن من مدراسهن.

وأكدت، في توضيح صحفي، أن ممثلي نقابة المعلمين رفضوا، في جلسة الحوار التي جرت الخميس في مقر النقابة، الدخول في اي حوار دون صدور قرار بعودة المعلمات اللاتي جرى نقلهن.

وشددت على أن الفريق الحكومي كان ولا يزال على استعداد لفتح الحوار حول مختلف القضايا والتفاصيل الفنية المرتبطة بالعلاوة أو المطالب التي تطرحها نقابة المعلمين دون قيود أو شروط، حيث تحرص وزارة التربية والتعليم على الوصول إلى شراكة حقيقية مع نقابة المعلمين، وبما يضمن خدمة العملية التعليمية.

وفي هذا الصدد، أوضح عضو الفريق الفني التابع لوزارة التربية والتعليم في الحوار مع نقابة المعلمين زيد أبو زيد أن المبادرة التي قدمتها الحكومة للنقابة، تتضمن زيادات بنسب مجزية، وستحسن من اداء المعلم وتنعكس بشكل مباشر على مستواه المعيشي.

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