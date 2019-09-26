مجلس محافظة العاصمة يدعو نقابة المعلمين الى تليين موقفها من المبادرات الحكومية

وطنا اليوم-دعا مجلس محافظة العاصمة نقابة المعلمين الى مراجعة موقفها المتشدد مع المبادرات الحكومية المطروحة لاحتواء الازمة، مؤكدا ان التعنت والتشنج لا يخدم المعلمين ولا الحكومة والاهم انه لا يخدم الطلبة المتعطلين عن دراستهم منذ ثلاثة اسابيع.

وقال المجلس في بيان له اليوم الخميس، ان الازمة اخذت وقتا وحجما اكبر مما يجب، معتبرا بانه لا يمكن لازمة كانت ان تنتهي دون تقديم طرفي الخلاف تنازلات تغلب صوت العقل على التعنت، مشيراً الى ان الحل الاخير الذي طرحته الحكومة على نقابة المعلمين، مناسب، في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة.

وطالب المجلس نقابة المعلمين، الى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها خزينة الدولة، مؤكدا بانه لا يوجد احد يعارض تحسين اوضاع المعلمين ورفع علاوتهم، الا ان الواقع الاقتصادي الذي تمر به الدولة يفرض على الحكومة التدرج في تلبية مطالبهم بما تتيحه موازنة الدولة التي تعاني اصلا ما تعاني.

وجدد المجلس دعوته لنقابة المعلمين، الى تليين موقفها، وعدم التشدد والتصلب، ليتسنى طي خلافهم مع الحكومة، والعودة الى تادية رسالتهم السامية التي نجل ونحترم.