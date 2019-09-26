وزيرة التنمية تتفقد أوضاع الأردنيين في الموقر والأزرق

وطنا اليوم-عمان:تفقدت وزير التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات الخميس، عددا من الجمعيات الخيرية في منطقة الازرق حيث اطلعت على الانشطة والخدمات والمشاريع التنموية التي تعمل عليها هذه الجمعيات وما تعكسه خدماتها على المجتمع المحلي وتحديدا المراة الاردنية.

واكدت اسحاقات في تصريحات على أهمية و دور الجمعيات الفاعلة في خدمة أبناء المجتمعات المحلية ، مشددة على اهمية بناء الشراكات والتشبيك بين الجمعيات وتأسيس مشاريع وبرامج مستدامة ، كما و دعت الجمعيات الخيرية الى تشجيع الاسر الفقيرة على الاستفادة من دعم الوزارة لإقامة مشاريع صغيرة منتجة ومدرة للدخل والتي تتراوح قيمة دعمها للمشروع الواحد ما بين 1 - 5 آلاف دينار وبدون فوائد ضمن برامج تعزيز الانتاجية، واستمعت اسحاقات خلال جولتها الى عدد من رؤساء الجمعيات عن واقع خدماتهم وتطلعاتهم بزيادة المشاريع التي تخدم المجتمع المحلي ، كما وقدمت وزير التنمية مساعدات مالية لهذه الجمعيات مساهمة من الوزارة في دعم المشروعات القائمة و انشطتها لغاية توسعتها.

كما وافتتحت اسحاقات ضمن جولتها في منطقة الازرق يرافقها مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة المقريين الجديدين لكل من التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية بهدف التسهيل على المواطنين وتوفيرا لجهودهم واوقاتهم عند طلب الحصول والانتفاع من الخدمات الاجتماعية المقدمة لاهالي المجتمع المحلي في المنطقة ، والتقت عددا من المراجعين والمستفيدين من خدمات مكتب التنمية وصندوق المعونة الوطنية واستمعت إلى مشاكلهم واوعزت إلى حلها ضمن التعليمات المعمول بها.

هذا و قد استهلت اسحاقات جولتها بزيارة تفقدية الى مديرية التنمية الاجتماعية في الموقر اطلعت خلاها على واقع حال المديرية وتفقدت حاجات ومطالب المواطنين المراجعين موعزة بتلبيتها بالسرعة القصوى وضمن الامكانيات المتاحة كما وأكدت اسحاقات على الموظفين ضرورة تقديم الخدمات بكل شفافية ومهنية وخدمة المراجعين بالشكل الأمثل.

كما قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جمعية المهمة الموحدة للاغاثة والتنمية بتوزيع مساعدات عينية على بعض الجمعيات لدعمها في تقديم خدماتها الى المجتمع المحلي هذا وقد اشار مدير مكتب الاردن السيد حكم ماضي باهمية التعاون والتشبيك بين وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية واثر هذا التعاون في خلق مزيد من روح التعاون و انعكاسه على المجتمع المحلي .