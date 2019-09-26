الرزاز: الأسبوع المقبل لن يكون فيه اضراب للمعلمين

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الفريق الوزراء بدأ يتحاور مع مجلس نقابة المعلمين حول أرقام محددة تنعكس بشكل مباشر على رواتب المعلمين بكافة درجاتهم الوظيفية.

وأكد الرزاز في تصريحات له، ان الاسبوع المقبل لن يكون فيه اضراب للمعلمين.

واضاف الرزاز أن الحوار الايجابي ليس مستغرب وان كرامة المعلم هي كرامتنا، وانا تحسين وضع المعلم المعيشي موضوع كل المجتمع الذي تعاطف معه ولا نقاش فيه اطلاقا .

وأشار الرزاز أنه مضى ثلاثة أسابيع الإضراب ، مؤكدا أن نفس الحكومة طويل وصدرها واسع وان مصلحة الطلبة فوق كل اعتبار.

وأوضح أنه وجه الفريق الحكومي ووزارة التربية ان تعمل على مدار الساعة خلال 24 الساعة القادمة لتسهيل لعودة الأمور إلى نصابها.