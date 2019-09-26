 وطنا نيوز -الرزاز: الأسبوع المقبل لن يكون فيه اضراب للمعلمين
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الرزاز: الأسبوع المقبل لن يكون فيه اضراب للمعلمين
التاريخ : 26-09-2019 08:12:12 المشاهدات: 2766

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الفريق الوزراء بدأ يتحاور مع مجلس نقابة المعلمين حول أرقام محددة تنعكس بشكل مباشر على رواتب المعلمين بكافة درجاتهم الوظيفية.

وأكد الرزاز في تصريحات له، ان الاسبوع المقبل لن يكون فيه اضراب للمعلمين.

واضاف الرزاز أن الحوار الايجابي ليس مستغرب وان كرامة المعلم هي كرامتنا، وانا تحسين وضع المعلم المعيشي موضوع كل المجتمع الذي تعاطف معه ولا نقاش فيه اطلاقا .

وأشار الرزاز أنه مضى ثلاثة أسابيع الإضراب ، مؤكدا أن نفس الحكومة طويل وصدرها واسع وان مصلحة الطلبة فوق كل اعتبار.

وأوضح أنه وجه الفريق الحكومي ووزارة التربية ان تعمل على مدار الساعة خلال 24 الساعة القادمة لتسهيل لعودة الأمور إلى نصابها.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق