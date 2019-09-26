 وطنا نيوز -وزارة الصحة ترد على نجل طبيب الفقراء في اربد
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وزارة الصحة ترد على نجل طبيب الفقراء في اربد
التاريخ : 26-09-2019 07:46:05 المشاهدات: 1738

وطنا اليوم-عمان:علقت وزارة الصحة، مساء الخميس، في معرض ردها على ما ذكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول منعها نجل طبيب الفقراء في اربد، المرحوم الدكتور رضوان السعد ، من فتح عيادة والده.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة ، راضي الجوارنة في بيان : إن "وزارة الصحة تفاجئت من منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي برفض وزير الصحة الدكتور سعد جابر السماح للدكتور احمد السعد بالعمل في عيادة المرحوم الدكتور رضوان السعد طبيب الفقراء".

وأشار الجوارنة الى ان نجل المرحوم هو موظف لدى وزارة الصحة وقد طلب افتتاح عيادة والده للعمل بها .

وبين أن هذا مخالف لنظام الخدمة المدنية وان الانظمة والقوانين لا تجيز للموظف في القطاع العام بالعمل في القطاع الخاص بدون أي استثناء.


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