الرئيسية | محليات زوجة رئيس وزراء أسبق خسرت بمشروع مركز تجميل نصف مليون دينار

وطنا اليوم-عمان:تحدثت مصادر خاصة ومطلعة عن احدى زوجات رئيس وزراء أسبق وكيف كانت تعمل وتخطط لتنمو ثروتها وثروة زوجها.

المصادر كشف ان تلك الزوجة بالبداية وبعد ان تقاعدت من عملها الحكومي قامت بافتتاح صالون تجميل للسيدات في منطقة عبدون كلفها ما يقارب النصف مليون دينار أردني، إلا ان ذلك لم يستمر طويلاً اذ سرعان ما خسرت مركزها لعدم جدواه.

وبينت المصادر ان تلك الزوجة ذهبت في احد الايام واشترت 7 قاصات حديدية التي تم نقلها بواسطة سبارة شحن صغيرة الى منزلهم في احدى محافظات الوسط، ووضعت في تلك القاصات ملايين الدنانير و الدولارات و المجوهرات فيها، خوفاً من فضح أمرها اذا ما وضعتها بالبنوك او اشترت فيها عقارات.

وبينت ان ابنها كان يعمل بمهنة المحاماة، وحاول التدخل مراراً بعمل شركات تستثمر في البحر الميت والمناطق التنموية، وعندما تم تبليغ والده الرئيس بذلك، عمل على احالة مدير المناطق التنموية في ذلك الوقت الى الاستيداع.

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