وزير بحكومة الرزاز: السيدات اكثر نزاهة واقل فساداً

وطنا اليوم-عمان:اعتبر وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، ان السيدات هن اكثر نزاهة واقل فسادا واكثر التزاماً من الرجال.

وقال المعايطة خلال اطلاق برنامج "تمكين النساء لأدوار القيادة" والذي ينفذه مركز الحياة – راصد: ان الانتخاب يجب ان يكون على أساس القدرة والكفاءة في جميع المجالس المنتخبة بعيدا عن التمييز الجندري لان السيدات هن اكثر نزاهة واقل فسادا واكثر التزاماً، بحسب بيان لمركز راصد.

وأشار الوزير خلال افتتاحه المشروع الى ان الوزارة لديها شراكات مع عديد من مؤسسات المجتمع المدني خاصة فيما يتعلق بتعزيز مشاركة السيدات والشباب في الحياة السياسية، وشدد بأن هناك العديد من الأنشطة والبرامج التي ستنفذ خلال الفترة القادمة تركز على موضوع الانتخابات والمشاركة السياسية، واكد على ان يكون هناك تنسيق من المؤسسات المانحة والجهات المعنية في تنفيذ هذه الأنشطة، للوصول الى اكبر عدد من المشاركات والمشاركين في جميع انحاء المملكة بحيث لا تقتصر هذه الأنشطة على السيدات والشباب في عمان وذلك لزيادة عدد المستفيدين وضمان التوزيع العادل جغرافيا.

ونوه المعايطة ان خلال السنوات الأخيرة كان هناك تطور كبير لمشاركة المرأة سياسيا حيث اصبحنا نرى ازديادا واضحا في عدد السيدات داخل المجالس المنتخبة خاصة تحت قبة البرلمان وهذا يدل على ان المجتمع اصبح اكثر تقبلا لمشاركة المرأة واكثر اقتناعا بدورها، مشيرا الى ضرورة ان يكون هناك تأثيرا عاليا لتلك السيدات داخل المجالس وليس فقط التركيز على العدد.

وقالت مديرة منتدى الاتحادات الفدرالية في الأردن السيدة سوسن الطويل أن نهج المنتدى بتقديم كافة الدعم للسيدات الأردنيات من خلال تكريس نهج التشبيك والتشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية وتقديم كل ما يلزم لبناء قدرات السيدات لتعزيز فرصهنّ في الانخراط في عملية صنع القرارعلى المستوى الوطني، وأكدت الطويل أن تمكين النساء لأدوار القيادة يساهم في تعزيز عملية الإصلاح بشكل عام.

وتضمن الافتتاح جلسة حوارية شارك بها مجموعة من السيدات النواب، حيث تحدثت النائب وفاء بني مصطفى عن ضرورة تعزيز التواصل الشخصي مع الناخبين وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الجميع، كما أكدت على ضرورة تنمية القدرات وتعزيز التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشارت بني مصطفى إلى قدرة السيدات على التغيير الإيجابي عندما تتوفر لهم المساحة الكافية في العمل السياسي.