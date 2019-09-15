منع نجل طبيب الفقراء من فتح عيادة والده

وطنا اليوم-عمان: رفض وزير الصحة الدكتور سعد جابر منح نجل طبيب الفقراء المرحوم الدكتور رضوان السعد استثناء في فتح عيادة والدة في مخيم اربد والسير على نهجة في علاج الفقراء.

وقال مصدر مقرب من عائلة السعد بأنه أثناء تقديم واجب العزاء من قبل رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين طلب أهالي المخيم من رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي بمنح الدكتور أحمد السعد نجل المرحوم الدكتور رضوان السعد استثناء في فتح العيادة ومعالجة الفقراء.

وأضاف المصدر بأن نجل الدكتور السعد تلقى عدة إتصالات خلال الأيام الماضية من الديوان الملكي و وزارة الصحة بمراجعة وزير الصحة ، ليتفاجئ أثناء مقابلة وزير الصحة الدكتور سعد جابر برفض منحة استثناء بحجة مخالفة لقانون كونه يعمل طبيبا و أخصائي باطنية في وزارة الصحة.

هذا وضجت مواقع التواصل الاجتماعي عقب قرار وزير الصحة بمنع نجل طبيب الفقراء بفتح عيادة والدة مطالبين بمنحة استثناء لعلاج الفقراء في مدينة اربد.

ويشار أن طبيب الفقراء الدكتور رضوان السعد توفي يوم الخميس الماضي الذي اشتهر بكونه طبيب الفقراء، فإن المرحوم السعد عالج الفقراء منذ ما يزيد عن 40 عاما، وكشفيته كانت “ربع دينار”، إلا أنه اضطر إلى رفعها لدينار ثم دينارين بعد شكاوى من أطباء آخرين عليه والطبيب الراحل كان يملك عيادة في مخيم إربد وعالج الكثيرين مجانا، وهو طبيب عام وصفه مرضاه بأنه موسوعة في الطب.