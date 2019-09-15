الرئيسية | محليات الخارجية ترد على خوري: كلام معيب ولم نبلغ الأهالي بذلك

وطنا اليوم-عمان:رد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة على ما تم تداوله اليوم الخميس حول تخلي الوزارة عن ابنائها ومطالبتها لأهالي معتقلين اردنيين في مصر بتوكيل محامين.

القضاة أكد أنه لم يتم ابلاغ الأهالي ابداً بتوكيل محامين" في اشارة إلى ذوي الموقوفين في جمهورية مصر العربية على خلفية المشاركة بتظاهرات.

القضاة وصف احاديث تخلي الوزارة عن ابنائها "بالاشاعات المغرضة التي تحاول النيل من دور الوزارة وما تقوم به في خدمة المواطنين الأردنيين".

وشدد القضاة على وزارة الخارجية لم "تتخلَ يوما عن اي طالب مساعدة من المواطنين الاردنيين في الخارج".

واعاد القضاة التاكيد على ان الاحاديث عن تخلي الوزارة عن ابنائها "كلام معيب وإشاعات مغرضة"

وكان النائب طارق خوري صرح اليوم ان الخارجية الاردنية رفعت يدها عن ابنائها "سجناء المسرحية المصرية".

وقال خوري في تصريح إن "الخارجية الاردنية تطالب أهالي سجناء المسرحية المصرية بتوكيل محامين وترفع يدها عن أبنائها وتحمل المسؤولية كاملة لأهلي سجناء المسرحية!!".

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