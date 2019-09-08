لماذا رفضت نقابة المعلمين عرض وزارة التربية لانهاء الاضراب

وطنا اليوم- أفادت مصادر رسمية ومن نقابة المعلمين ان اللقاء الاخير الذي جمع وفدا من وزارة التربية برئاسة الامين العام، بمجلس نقابة المعلمين، أسفر عن تقديم وزارة التربية عرضا لانهاء الاضراب وعودة الطلبة الى مدارسهم.

وقد نشرت نقابة المعلمين على صفحة نقابة معلمين العاصمة هذا العرض:

تم طرح مبادرة من قبل أمين عام وزارة التربية والتعليم

على نظام الرتب

معلم مساعد من صفر يصبح ١٥٪

معلم من ٦٪ يصبح ٢٠٪

معلم اول من ١٦٪ يصبح ٣٠٪

معلم خبير من ٣٢٪ يصبح ٤٠٪