 وطنا نيوز -لماذا رفضت نقابة المعلمين عرض وزارة التربية لانهاء الاضراب
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لماذا رفضت نقابة المعلمين عرض وزارة التربية لانهاء الاضراب
التاريخ : 26-09-2019 03:06:45 المشاهدات: 1784

وطنا اليوم- أفادت مصادر رسمية ومن نقابة المعلمين ان اللقاء الاخير الذي جمع وفدا من وزارة التربية برئاسة الامين العام، بمجلس نقابة المعلمين، أسفر عن تقديم وزارة التربية عرضا لانهاء الاضراب وعودة الطلبة الى مدارسهم.

وقد نشرت نقابة المعلمين على صفحة نقابة معلمين العاصمة هذا العرض:

تم طرح مبادرة من قبل أمين عام وزارة التربية والتعليم
على نظام الرتب
معلم مساعد من صفر يصبح ١٥٪
معلم من ٦٪ يصبح ٢٠٪
معلم اول من ١٦٪ يصبح ٣٠٪
معلم خبير من ٣٢٪ يصبح ٤٠٪

وقد رأى بعض المراقبين ان الرفض جاء بسبب عدم تلبية مطالب النقابة بزيادة50%


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