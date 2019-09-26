 وطنا نيوز -إعلان هام جداَ من نقابة المعلمين الى جميع منتسبيها بالمملكة
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إعلان هام جداَ من نقابة المعلمين الى جميع منتسبيها بالمملكة
التاريخ : 26-09-2019 01:53:01 المشاهدات: 2116

وطنا اليوم-عمان:تدعو نقابة المعلمين جميع الزملاء المعلمين والمعلمات على امتداد أرض الوطن إلى عدم التجاوب مع أية دعوات احتجاجية مضللة من شأنها تسييس المطالب المهنية العادلة والمحقة للمعلم الأردني، ونبذ أي دعوة تخرج من غير مجلس النقابة.

كما تؤكد النقابة على أن مثل هذه الدعوات تهدف إلى تشويه صورة مطالب المعلمين وإضرابهم، وأنها لن تشارك بأي احتجاج يتم الدعوة إليه من أشخاص بنية زرع الفتنة وإحداث شروخ بين جسم المعلمين.


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