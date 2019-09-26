الرئيسية | محليات حجازي : الاردن بخير والفساد محدود

وطنا اليوم-عمان:اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي ان الاردن بخير وان الحديث عن انتشار الفساد في الاردن يتم تضخيمه بشكل مبالغ فيه، مؤكدا أن الفساد في الاردن محدود مقارنة بدول اقوى من الاردن إقتصاديا

وأشار إن الأردن يقع في الموقع الرابع عربيا و٥٧ عالمياً على مؤشر الفساد وهذا يدل على أن الاردن بخير

وشدد على أن هناك إرادة سياسية حقيقية وجادة للدولة الأردنية بتوجيهات وقيادة جلالة الملك لكسر ظهر الفساد مؤكدا أن لا حصانة لفاسد

وبين أن الاردن جاد بمحاربة الفساد تطبيقا وليس مجرد شعارات لافتا لتوقيع الاردن لاتفاقيات دولية بهذا الصدد وآخرها الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

وكشف حجازي ان التعديل الذي لحق على قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أعطى الحصانة لرئيس وأعضاء مجلس الهيئة بحيث لا يتم إحالة أو إقالة أو انهاء خدماتهم قبل انتهاء مدة عضويتهم مما يمنح الهيئة استقلالية بحيث لا تخضع للترغيب أو الترهيب

كما بات يحق للهيئة التحقيق ومحاسبة نمو الثروة غير الطبيعي للموظف العام

وأكد حجازي ان التعديل الاخير للقانون منع سريان التقادم على جرائم الفساد

وشدد ان نجاح الهيئة لا يقاس بعدد القضايا التي تحال على القضاء وان دورها الرئيسي هو وقائي ويقاس نجاحها بمدى قدرتها على منع الفساد قبل وقوعه

وأكد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن الاردن بخير مطالبا الاردنيين بوقف جلد الذات وعدم اغتيال الشخصيات ،مؤكدا ان الهيئة ستتصدى لكل تلك المحاولات ، كاشفا أن اول قضية اغتيال للشخصية سيتم إحالتها للقضاء خلال الفترة القريبة المقبلة

هذا وكشفت الهيئة أن ٧٩٠ قضية تم التحقيق بها العام ٢٠١٨ حفظ منها ٤٦٣ وأحيل ٢١١ قضية للقضاء

وفي العام ٢٠١٩ ولغاية الاول من ايلول الجاري تم التحقيق بـ

٨٢١ قضية حفظ منها ٢٩٤ قضية واحيل للقضاء ١٩٣ قضية، كما تم استرداد نحو ٢٠٢ مليون دينار في اخر خمسة أعوام والمساهمة باسترداد نحو ١٠٦ مليون لسلطة العقبة

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