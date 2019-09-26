العموش: يجب إعادة النظر في ضرائب الإسكان من أجل الشباب

وطنا اليوم-عمان:أقر وزير الأشغال فلاح العموش خلال جلسة حوارية لمناقشة تحديات موائمة العرض والطلب وآليات التمويل في قطاع الإسكان، بأن الحكومة لا تمتلك استراتيجية عامة لقطاع الإسكان لكن لديها خطة طويلة الأمد لتنظيم القطاع.

وقال الوزير في تصريحات له خلال الجلسة الحوارية التي حضرها عدد من أعضاء نقابة المهندسين ومجلس النواب، إنه يجب إعادة النظر في الضرائب المفروضة على قطاع الإسكان، وتوفير التسهيلات اللازمة للشباب لاقتناء السكن.

من جانبه، قال نقيب المهندسين أحمد الزعبي إنه لا يوجد أزمة سكن في الأردن، إنما أزمة قطاع وأزمة اقتصادية خانقة، داعيًا لتحفيز النمو في قطاع الإنشاءات.

وأكد الزعبي أن الحكومة الأردنية أكثر من يطللق شعارات لتحفيز الإقتصاد وأكثر من يضرب الإقتصاد في قراراته.

أما النائب خالد رمضان، فأبدى خلال الجلسة الحوارية امتعاضه من سياسيات الحكومة وقراراتها.

وقال ان عدم استقرار سياسات الحكومات المتعاقبة أدى إلى تهالك مؤسسات الدولة، وما يتبعها من تخبط في القرارات وعدم استقرار البيئة التشريعية.