الرئيسية | محليات الاحتلال يحول الأسيرة الأردنية هبة اللبدي للاعتقال الإداري

وطنا اليوم-عمان:أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الخميس، أن سلطات الاحتلال حولت الأسيرة الاردنية هبة أحمد عبد الباقي اللبدي إلى الاعتقال الإداري.

وقالت الهيئة، إن الاحتلال أصدر امر اعتقال إداري بحق اللبدي لمدة 5 أشهر، وتقبع حاليا في مركز تحقيق المسكوبية.

واضافت، أن الأسيرة هبة اللبدي اعتقلت بتاريخ 4/9/2019 وهي في طريق زيارتها لأهلها في جنين حيث تم اعتقالها على الجسر(معبر اللمبي - جسر الملك حسين)، وتبلغ من العمر (24) سنة وهي حاصلة على شهادة جامعية، وممنوعة من زيارة المحامين.

وتتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بشكل يومي متابعة حادثتي الاعتقال بحق المواطنين الأردنيين عبدالرحمن مرعي وهبة عبدالباقي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، أن القنصل الاردني في تل ابيب عاود زيارة هبة عبد الباقي في مركز احتجازها الاربعاء، للمرة الثالثة منذ اعتقالها، وذلك من أجل إسنادها والاطلاع على ظروف احتجازها والعمل على اطلاق سراحها.

واشار إلى أن الوزارة مستمرة في مساعيها للافراج عنهما، كما تتابع من خلال القنوات الدبلوماسية مجريات التحقيقات لضمان حقوقهما القانونية، وانها تضع هذا الامر على رأس الوياتها .

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