المعلمين: اللقاء مع العجارمة ايجابي..وانفراجة تلوح بالأفق

وطنا اليوم-عمان: وصف الناطق باسم نقابة الملعمين الاردنيين نور الدين نيدم، ان جلسة الحوار التي تمت مساء الاربعاء مع القائم بأعمال الأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة بـ “البداية الإيجابية التي تكرس لمبدأ حوار صحيح”.

وقال نديم فسي تصريحات صحفية، إن المعلمون مستمرون في إضرابهم الخميس، مشدداً على انهم أصحاب حق، ثابتون على موقفهم لأجل الوطن.

وأضاف وصلنا لبداية جيدة وخطوات إيجابية وتكريس مبدأ حقيقي وهو طريقة حوار صحيحة، وكان لدينا مشكلة وما زالت في عملية الحوار وإدارة الحوار.

وأشاد نديم بخطوة العجارمة، قائلا: “بالأمس مجرد أن القائم بأعمال أمين عام الوزارة الجديد للشؤون التعليمية بمجرد تعيينه أول ما قام به هو القدوم للنقابة والالتفات لمشكلة المعلمين، ويأتي وبجعبته أرقام، فهذا أمر إيجابي، ومجرد أن يحضر بشكل ودي وكزميل وكعضو نقابة ويتحدث معنا بكل ود، هذا شيء إيجابي”.

ونوه إلى أن العرض الذي تم تقديمه دون الآمال ودون طموح المعلمين، ولكن هذا في النهاية لا يعني أننا لم نتوافق على المبدأ ولكننا لم نتوافق على الشكل والإخراج، فهذا يتيح المجال لمزيد من الحوارات، وأننا بدأنا بنقاش مطلب المعلمين الـ 50% وبدأنا بالتعاطي معه بشكل إيجابي من قبل الطرفين، وإن شاء الله القادم سيحمل بشائر الخير في مقبل الأيام.