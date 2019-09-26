تأجيل تنفيذ نقل مجمع الكرك - الاغوار لاسباب فنية

وطنا اليوم-عمان:اجلت هيئة تنظيم قطاع النقل تنفيذ قرار نقل موقف باصات الكرك الاغوار من موقعه الحالي عند مدخل وسط مدينة الكرك الغربي الى وسط مدينة الكرك والذي كان مقررا يوم الاثنين قبل الماضي الى حين الانتهاء من اجراءات فنية ضرورية في الموقع ، وكان مواطنون قد فسروا ان عدم تنفيذ القرار في موعده المحدد لمدة طويلة بانه تراجع عن القرار .

وينقسم المواطنون بين مؤيد للقرار لاعتقاد انه سينعكس ايجابا على الحركة التجارية الراكده وسط المدينة وبين معارضين للقرار لما يسببه دخول الباصات الى وسط المدينة من تعميق لمشهد الارتباكات المرورية الخانقة في الشارع الضيق بتكوينه والذي ستسلكه الباصات بدء من منعطف المستشفى الايطالي الحاد وصولا الى قلعة الكرك التي يؤمها يوميا العديد من حافلات نقل السياح.

فتنفيذ القرار كان بتقدير مهتمين بالشان السياحي في المحافظة سيوجع الحركة السياحية في المدينة كونه برايهم سيفاقم من صعوبة وصول الحافلات السياحية المتجهة صوب قلعة الكرك قبلة السياح الاولى في عموم المحافظة ، فتلك الحافلات مرغمة على سلوك ذات الشارع المؤدي للقلعة وهو شارع المستشفى الايطالي - القلعة المثقل اصلا بالسيارات المارة والمتوقفة ، وتكثر على جانبية المصالح التجارية الخاصة مما يصعب حركة الحافلات اياها ، لتفرض مشاركة الباصات العاملة على خط الكرك الاغوار لها ذات الشارع المزيد من العراقيل التي تحد اكثر من حرية وصولها الى مبتغاها.

الارباك المروري كان سيطال لو تم تنفيذ القرار الشارع الرئيسي الذي ينصص وسط المدينة والمربك دوما بحركة مرورية مؤرقة ومزمنة ، فباصات الكرك الاغوار ستسلك هذا الشارع عند عودتها الى حيث اتت مايزيد الطين بلة .

يدرج مواطنون قرار تغيير موقع موقف باصات الاغوار الكرك في اطار مايقولون انه قرارات ومشاريع عشوائية اتخذت وتتخذ في محافظة الكرك دون تعمق بتاثيراتها الجانبية وما يعنيه فشلها من ضرر بالصالح العام .

وبالعودة الى موضوع نقل موقف باصات الاغوار فمن المنصف القول ان الموقف الحالي غير موات بكل المقاييس التي تؤهله ليكون موقف سفريات ، موقعا وتنظيما ومرافق خدمية .