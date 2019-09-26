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تأجيل تنفيذ نقل مجمع الكرك - الاغوار لاسباب فنية
وطنا اليوم-عمان:اجلت هيئة تنظيم قطاع النقل تنفيذ قرار نقل موقف باصات الكرك الاغوار من موقعه الحالي عند مدخل وسط مدينة الكرك الغربي الى وسط مدينة الكرك والذي كان مقررا يوم الاثنين قبل الماضي الى حين الانتهاء من اجراءات فنية ضرورية في الموقع ، وكان مواطنون قد فسروا ان عدم تنفيذ القرار في موعده المحدد لمدة طويلة بانه تراجع عن القرار .
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