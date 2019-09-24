هنية يثمّن خطاب الملك في الأمم المتحدة

وطنا اليوم-عمان:ثمّن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، ما ورد في خطاب الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في الدورة الرابعة والسبعين لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، من تأييد لحقوق الشعب الفلسطيني.

وشكر هنية، بحسب ما نشر موقع حماس اليوم الخميس، في رسالة بعثها للملك عبد الله الثاني، المملكةَ الأردنية الهاشمية ، ملكا وحكومة وشعبا، على الدور الهاشمي المقدر في حماية المقدسات والوصاية عليها، وعلى مواقفها المشرّفة وأدوارها التاريخية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأوضح أن حركة حماس ومعها الشعب الفلسطيني، تابعت بكل اهتمام وتقدير خطاب صاحب الجلالة، المعبّر عن التضامن مع فلسطين وأرضها المحتلة وشعبها الصامد، أمام قادة العالم.

وعبر هنية عن عميق اعتزازه بحضور فلسطين وقضيتها العادلة في خطاب جلالة الملك ، الذي يفضح سياسة الاحتلال الإجرامية ضد الأرض والشعب منذ أكثر من سبعين عاما.

وتابع: إن خطاب صاحب الجلالة يُعرّي ازدواجية المعايير التي تنتهجها بعض الدول إزاء ما تتعرض له الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية من محاولات ومخططات التغييب والتصفية، في ظل تصاعد إرهاب العدو وعدوانه المتواصل ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، وفي القلب منها مدينة القدس.