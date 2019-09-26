الرئيسية | محليات مدارس تدرس طلبة التوجيهي سراً

وطنا اليوم-عمان:ينهي اضراب نقابة المعلمين اسبوعه الثالث اليوم، دون مؤشرات تلوح في الافق لانهائه، رغم تقديم وزارة التربية مقترحا جديدا للنقابة،وفي ظل اصرار المعلمين على البقاء خارج الغرف الصفية، وعدم ارسال الغالبية العظمى من أولياء الأمور الطلبة الى المدارس، وفي ظل ترقب شعبي لاجراءات عملية وتوافقية تنهي الاضراب قبل دخوله عتبات الشهر.

فقد قدمت وزارة التربية والتعليم مقترحاً جديداً لنقابة المعلمين يفضي لحل الأزمة وإنهاء إلاضراب.

وجاء المقترح خلال لقاء تم في نقابة المعلمين مساء أمس، جمع أمين عام وزارة التربية والتعليم المكلف الدكتور نواف العجارمة، ومدير إدارة النشاطات التربوية زيد ابو زيد، ومدير إدارة البعثات محمد الدعجة، مع عدد من أعضاء مجلس النقابة.

ويتضمن المقترح بحسب ابو زيد، التأسيس لعلاقة وشراكة جديدة ما بين النقابة ووزارة التربية في أكثر من جانب، وتحسين الوضع المعيشي للمعلمين ودعم المتميزين منهم.

وطلب وفد الوزارة من نقابة المعلمين دراسة المقترح وتعليق الإضراب والانخراط في حوار مفتوح مع الوزارة وصولاً إلى صيغة نهائية حول موضوع الاقتراح.

بدوره، قال عضو مجلس نقابة المعلمين غالب ابو قديس، في تصريحات صحفية إن المقترح الجديد يتعلق بتحسين العلاوات على نظام الرتب المعمول به في الوزارة، معتبراً أن المقترح لا يلبي طموح ومطالب المعلمين.

وأشاد ابو قديس بقرار الوزارة إلغاء نقل 8 معلمات من مديريات التربية والتعليم للواءي ماركا وبيادر وادي السير وإعادتهن إلى مراكز عملهن السابقة، مبينا أن الوفد الممثل للوزارة تعهد بإصدار كتب إلغاء النقل اليوم.

وكانت نقابة المعلمين قد نفذت وقفة احتجاجية، امس أمام مديرية تربية لواء ماركا، اعتراضًا على قرار مديرة تربية اللواء، نقل خمس معلمات.

الى ذلك علم ان هنالك بعض المدارس تقوم بتدريس طلبة «التوجيهي» «سرا » حرصا على مصلحة الطلبة، ودون علم النقابة، نظرا لطول مدة الاضراب التي اضرت بشكل كبير بهم ولبرنامجهم الدراسي.

وقامت عدد من الفعاليات بتدريس طلبة التوجيهي في مراكز مجانا لحين فك الاضراب.

وجددت قوى مجتمعية في تصريحات وبيانات دعوتها نقابة المعلمين لتعليق إضرابها والبحث عن قاسم مشترك لحل الأزمة مع الحكومة وتجنيب الطلاب دفع الثمن.

وطالبت النقابة امس الحكومة باجراء حوار جاد لحل ازمة المعلمين قبل تفاقمها،بالرغم من العرض الحكومي الذي قدمته الحكومة للمعلمين والمتعلق بتطوير عملية التعليم وتحسين واقع المعلم المعيشي وفق المسار المهني، الا ان النقابة تصر على علاوة المهنة ٥٠٪.

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