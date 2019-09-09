الرئيسية | محليات الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية / الكويت تمد جسور التعاون مع تكية ام علي

وطنا اليوم - عمان



قام سعادة سفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني وبحضور معالي وزيرة التنمية الإجتماعية بسمة اسحاقات بإطلاق المرحلة الأولى للمشروع الإغاثي بين الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية و تكية أم علي، و جاء إطلاق المشروع خلال زيارتهم لمقر تكية أم علي اليوم الخميس 19 أيلول. و كان في استقبالهم نائب سمو رئيس مجلس إدارة تكية أم علي دولة طاهر المصري وممثل الهيئة في الأردن السيد خليل حمد . وتشمل المرحلة الأولى من المشروع الإغاثي بين الهيئة و تكية أم علي توزيع 1,000 طرد غذائي على الأسر المعتمدة لدى تكية أم علي. وشارك الوفد في توزيع الطرود الغذائية على بعض الأسر المعتمدة لدى تكية أم علي، بالإضافة إلى الإطلاع على برنامج عابر سبيل.



من جهته قال سعادة سفير دولة الكويت لدى الأردن، عزيز الديحاني: "إن إجماع المجتمع الدولي على تسمية حضرة صاحب السّمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) قائداً للعمل الإنساني واختيار دولة الكويت بأن تكون مركزاً للعمل الإنساني يعكس حقيقة أن العمل الإنساني في دولة الكويت ما هو إلا ركيزة أساسية في سياسة الدولة الخارجية وأحد ملامح قوتها الناعمة، فقد دأبت الكويت على إطلاق المبادرات من أجل العمل الإنساني ومعالجة الكوارث العالمية من خلال مساعدة الشعوب المنكوبة حتى أصبح العمل الإنساني منهجاً ثابتاً على المستوى الحكومة والشعب."



وقال خليل حمد مدير مكتب الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الأردن: "سعدت كثيراً بموافقة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الكويت على دعم برامج تكية أم علي للدعم الغذائي المستدام مما يصبّ في مساعدتها في تحقيق رؤيتها المتمثلة في الوصول لأردنٍ خالٍ من الجوع."

وأضاف: "نشهد اليوم أولى خطوات تنفيذ هذه الاتفاقية بتقديم الطرود لألف أسرة محتاجة، ولا يسعني هنا إلا التقدّم بجزيل الشكر لتكية أم علي والقائمين عليها وذلك على الدور المتميز الذي تؤديه في مكافحة الفقر الغذائي في الأردن. كما أشكر هيئتنا الخيرية على دعمها لبرامج تكية أم علي؛ الأمر الذي كان متوقعاً منها حيث أن أنشطة الهيئة الإغاثية للدول المتضررة من الحروب والكوارث الطبيعية تصل لأكثر من 100 دولة في العالم."



وثمنت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات دعم الحكومة الكويتية من خلال الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالطرود الغذائية لتصل للأسر المنتفعة من برامج تكية أم علي للوصول إلى خفض فقر الجوع في الأردن.



وأكد نائب سمو رئيس مجلس إدارة تكية أم علي دولة طاهر المصري على دور المؤسسات الإقليمية الإنسانية في دعم برامج تكية أم علي قائلاً: "تؤمن تكية أم علي بالشراكة بين المؤسسات الإنسانية لدعم الأسر الأكثر حاجة وتوفير سبل العيش الكريم لها، وثمّن دولته دور الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الحقل الإنساني وأكّد على أن هذا المشروع ثمرة من ثمار الجهود لتوثيق أواصر التعاون المشترك بين الجهتين. وأضاف دولته قائلا: "نؤمن في تكية أم علي بأهمية فتح باب التواصل ومدّ جسور التعاون، ليس فقط محليّاً بل إقليمياً ، حيث تتمثل رسالتنا في بناء الشراكات المحلية والإقليمية لتنسيق الجهود وتوعية المجتمع بواقع الفقر الغذائي في الأردن."



وتقوم تكية أم علي في الوقت الحالي بإيصال الدعم الغذائي الشهري والمستدام إلى 30,000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة والذين يشكلون 160,000 فرداً، حيث تعكف على مدار العام وبشكلٍ شهري على إيصال الطرود الغذائية التي تحتوي على 24 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة التغذوية طوال الشهر.



وتعد الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية واحدة من كبريات المؤسسات العاملة في الحقل الإنساني على مستوى العالم الإسلامي، وهى هيئة خيرية مستقلة، متعددة الأنشطة تقدم خدماتها الإنسانية لمحتاجين في العالم بدون تمييز أو تعصب بعيداً عن التدخل في السياسة أو الصراعات العرقية.

تكية ام علي / قسم الاعلام والاعلان









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