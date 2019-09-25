الرئيسية | محليات فشل التوافق حول مقترح التربية لفك إضراب المعلمين

وطنا اليوم-عمان: لم تتوصل نقابة المعلمين، إلى توافق حول العرض المقدم، من وفد وزارة التربية والتعليم، الذي زار النقابة، مساء الأربعاء.

وقال عضو مجلس نقابة المعلمين كفاح أبو فرحان ، إن "العرض المقدم من وزارة التربية، بعيد عن ما هو مطلوب من المعلمين".

وأوضح أبو فرحان، أن النقابة باتت تشعر، بأن الحكومة "لا تخطو خطوات باتجاه الحل".

وكان وفد من وزارة التربية، تقدم بعرض إلى نقابة النعلمين، حول العلاوة.

وتطالب نقابة المعلمين، بعلاوة قدرها 50% على الراتب الأساسي لمنتسبيها.

و"رغم انفتاح النقابة على الحوار، إلّا أنها تصر على اعتذار من الحكومة، واعتراف بحقها في العلاوة، دون كيفية صرفها، وموعد الصرف"، وفقا لأبو فرحان.

ونوّه إلى أن النقابة، لم تشعر بأن العرض الأخير من وزارة التربية، يحمل "نظرة شاملة للوضع التعليمي، وانعكاس تحسين دخل المعلم على العملية التعليمية".

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