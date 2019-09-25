46 طالب وطالبه يكملون 2301 ساعة تطوعية في تكية ام علي خلال عطلتهم الصيفية

وطنا اليوم - عمان



قامت تكية أم علي خلال العطلة الصيفية باستقبال 46 طالباً وطالبة ضمن برنامج التدريب الصيفي "أول خبرة". وقد أتم الطلاب ما مجموعه 2301 ساعة تطوعية خلال تدريبهم. ويتيح البرنامج الفرصة للطالب الواحد لإنجاز أكثر من 60 ساعة تدريبية خلال فترة التدريب .



ويهدف البرنامج التدريبي، الذي يعقد للسنة الثانية على التوالي، لتقديم المعرفة العلمية والعملية للطلاب، وإكسابهم خبرات مضافة تعزز وتثري معرفتهم، مما يساعدهم على اختيار مسار علمي ووظيفي مستقبلاً .



وقد شارك الطلاب خلال فترة العطلة الصيفية في أداء المهام المكتبية اليومية في أقسام ومديريات تكية أم علي المختلفة ضمن ساعاتهم التدريبية مثلهم مثل موظفي تكية أم علي بحيث تم توكيل مهام لهم في أقسام مختلفة وبإشراف مباشر من قبل رئيس كل قسم .



وتنوّعت مشاركة الطلاب ما بين المدارس من داخل وخارج الأردن ، فقد شارك 33 طالب من داخل الأردن من مدارس كينغز أكاديمي، ومؤسسة الملك حسين - مدرسة اليوبيل ومدارس الكلية العلمية الإسلامية والمدارس العصرية ومدرسة الرائد العربي والمدرسة الأمريكية الحديثة ومدرسة المشرق الدولية ومدرسة المطران ومدرسة عبدالحميد شرف ومدراس أكاديمية بناة الغد ومدارس القمة ومدارس العروبة ومدارس النظم الحديثة ومدرسة الراهبات الوردية .



كما شارك ثلاثة عشر طالباً من خارج الأردن، سبعة طلاب من الولايات المتحدة الأمريكية وثلاثة طلاب من الإمارات العربية المتحدة وطالبان من المملكة العربية السعودية وطالب من دولة قطر .



وحقق برنامج التدريب الصيفي نجاحاً ملحوظاً منذ انطلاقته في العام الماضي، حيث بذلت تكية أم علي جهداً كبيراً لإعداد برنامج حافل بالأنشطة والفعاليات المبنية على الاحتياجات الضرورية للطلبة في كافة أقسامها، مسخّرة الإمكانيات المتاحة والبيئة المناسبة للإشراف على تدريب الطلبة بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج وتشجيعهم على استغلال واستثمار أوقات فراغهم في أنشطة وأعمال هادفة تساهم في ترسيخ إحساسهم بالمسؤولية، ويتيح لهم تحديد ميولهم الأكاديمية خلال المرحلة الجامعية من خلال التجربة العملية في دوائر وأقسام تكية أم علي .



في الوقت الحالي، تقوم تكية أم علي بإيصال الدعم الغذائي الشهري والمستدام إلى 30,000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة والذين يشكلون 160,000 فرداً، حيث تقوم على مدار العام وبشكلٍ شهري بإيصال الطرود الغذائية التي تحتوي على 24 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة التغذوية طوال الشهر.