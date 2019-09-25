ما حقيقة رواتب وامتيازات موظفي الضمان الاجتماعي !

وطنا اليوم-عمان:نفت المنصة الحكومية "حقك تعرف"، مساء اليوم الأربعاء، اشاعة تقاضي موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي لراتبي الثالث عشر والرابع عشر وأخذهم لمكافآت نهاية خدمة تتجاوز الـ 193 ألف دينار، بالإضافة إلى قرض سكني بقيمة 65 ألفاً ومنحاً جامعية.

وقالت المنصة، في إيضاح، إن الإشاعة قديمة، مشيرةً إلى نفيها من قبل الناطق الإعلامي من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي في الرابع من الشهر الجاري.

واستعرضت المنصة نفي الصبيحي وتأكيداته على أن ما تم تداوله من مزايا لموظفي الضمان الاجتماعي قديم جداً.

ولفت الصبيحي إلى أن المؤسسة خضعت لنظام الخدمة المدنية منذ عام 2012م، وأنه ليس هناك ما يميز موظفيها عن غيرهم من مؤسسات الدولة الأخرى.

وتالياً توضيح المنصة، والذي جاء رداً على الاشاعات المتداولة عبر مواقع إلكترونية وتطبيق "الواتس أب":







