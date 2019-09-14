آليات الأمانة تزيل يافطة عمرها 30 عاماً

وطنا اليوم-عمان: في الوقت الذي اعلنت فيه امانة عمان الكبرى اغلاق الشارع المؤدي من دوار المدينة الرياضيه الى شارع الشريف ناصر بن جميل لاستكمال مشروع الباص السريع .

فان اليات امانة عمان ذاتها ازالت يافطة تحمل اسم واحد من اقدم المحلات التجاريه في الشارع ذاته وهو معرض الطويل للسيارات رغم ان أبواب المعرض وغالبية أبواب المحلات التجاريه في نفس الشارع اغلقت ابوابها بعد ما انقطع رزقها جراء إغلاق الشارع وبدء عمليات الحفر من اجل سلوك طريق الباص السريع.

ويقول محمد الطويل مدير المعرض انه لن يتخلى عن مكان المعرض المقام منذ ٣٠ عاما ويدرك انه سوف يتعرض لضغوطات من اجل ان يخلى المحل لكنه لن يفعل.

واضاف لا يعقل ان تكون اليافطه مخالفه لتعليمات امانه عمان وهي مثبته فوق باب المعرض منذ ٣٠ عاما مشيرا الى انه ابلغ خليل الحاج توفيق رئيس الغرفه التجاريه بالأمر حيث قام على الفور باجراء الاتصالات اللازمه مع المسؤولين في أمانة عمان الذين ابدوا استغرابهم من ازاله اليافطه رغم ان المحل والمنطقه كلها مغلقه ووعدوا باجراء تحقيق بالامر .

وختم الطويل انه واصحاب المحلات التجاريه في المنطقه سوف يتقدمون من خلال الغرفه التجاريه بالمطالبه بتعويضات لاغلاق الشارع واغلاق مصدر رزقهم