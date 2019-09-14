اجتماع هام بين نقابة المعلمين ووزارة التربية

وطنا اليوم-عمان:يجري في هذه الأثناء إجتماع في مقر نقابة المعلمين مع وفد من وزارة التربية والتعليم يضم الأمين العام محمد الدعجة ومدير الإمتحانات نواف العجارمة، وزيد ابو زيد، وفق الناطق الاعلامي لنقابة المعلمين نور الدين نديم.

وقال نديم إن الاجتماع يتناول موضوع المعلمات اللواتي تم نقلهن في لواء ماركا ومناطق اخرى، حيث تعهد وفد وزارة التربية بالغاء كتاب نقلهن وعودة الامور الى ما كانت عليها.

واشار نديم الى ان الاجتماع تناول وضع ارضية جديدة للحوار بين نقابة المعلمين والحكومة فيما يخص موضوع الاضراب.

وكان عدد من المعلمين نفذوا الأربعاء وقفة احجاجية أمام مديرية تربية وتعليم ماركا، اعتراضا على قرار مديرة تربية وتعليم لواء ماركا الدكتورة رابعة عبدالله بنقل خمس معلمات متمسكات بالإضراب وبقرار النقابة من مدرسة الكرامة نقلا تعسفيا على حد قول المعلمين.