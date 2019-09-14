الكلالدة: على الأحزاب تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات

وطنا اليوم-عمان:أكد الدكتور خالد الكلالدة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب على ضرورة ممارسة الاحزاب لدورها في تشجيع الشباب وتحفيزهم على المشاركة في الانتخابات بما يهدف الى تعزيز البناء الديمقراطي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مع عدد من الاحزاب السياسية، ضمن سلسلة من اللقاءات التي تجريها الهيئة مع شركاء العملية الانتخابية كافة.

وبين الكلالدة ان الهيئة عقدت ثلاث ورش عمل متخصصة في القيادة وحل النزاعات، استهدفت الفئات الشبابية في الاحزاب السياسية بهدف اكسابهم المهارات القيادية، مع التركيز على العديد من المحاور المتعلقة بالعملية الانتخابية بمراحلها كافة .

واوضح ان الهيئة استطاعت ان تصدر خبراتها في مجال الانتخابات الى الخارج حيث قامت بعقد عدة دورات تدريبية متخصصة لوفد من لجنة الانتخابات المستقلة الافغانية المستقلة هدفت الى تلقي التدريب والاستفادة من التجربة الاردنية في ادارة الانتخابات على ايدي خبراء ومدربين من داخل الهيئة المستقلة للانتخاب. بالاضافة الى عقد عدة ورش عمل لتقييم مدربي كوادر ومنظومة الربط الالكتروني والمدربين على اجراءات العملية الانتخابية .

كما بين ان الهيئة عقدت برنامجا توعويا متخصصا لكافة قضاة الصلح والبداية بالتعاون مع برنامج سيادة القانون، استهدف ما يقارب (940) قاضي من جميع محاكم المملكة، للفصل في الطعون الانتخابية.

واضاف الكلالدة ان الهيئة استحدثت برنامجا تحت عنوان ساعة معرفة وهو عبارة عن لقاءات حوارية تجريها الهيئة مع المسؤولين وصناع القرار مرة واحدة في الشهر لتبادل المعرفة والاستفادة من خبراتهم في مجال اختصاصهم.



وفي نهاية اللقاء استمع الكلالدة الى مداخلات وملاحظات الحضور كما اجاب على استفساراتهم.